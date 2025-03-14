Изображение снежного барса могут разместить на автомобилях ралли «Шелковый путь»

Фото: Динар Фатыхов

В рамках международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» прозвучало предложение наносить изображение снежного барса на автомобили участников ралли «Шелковый путь» с целью популяризации программы по сохранению этого редкого животного. С инициативой выступил спецпредставитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов, пишет ТАСС.

— Для популяризации программы по защите и сохранению снежного барса можно было бы нанести изображение этого животного, ирбиса, на машины участников авторалли «Шелковый путь». Например, на КАМАЗы «КАМАЗ-мастера», которые стабильно становятся победителями ралли, — заявил Хакимов.

Реальное время / realnoevremya.ru

По его мнению, такой шаг привлек бы внимание к проблеме сохранения ирбиса, популяция которого находится под угрозой.

В качестве еще одной меры поддержки программы по сохранению снежного барса Хакимов предложил организовать между странами ШОС турнир по хоккею для начинающих хоккеистов. Он отметил, что ареал обитания снежного барса охватывает территорию большинства стран Шанхайской организации сотрудничества.

По данным специалистов, популяция снежных барсов в России насчитывает 87 особей, причем 60% из них обитают на территории Республики Алтай.

Ралли «Шелковый путь» — это международное соревнование, которое проводится с 2009 года на территории России и других стран Евразии.

Рената Валеева