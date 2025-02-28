В Татарстане на трассе М-7 построили семь путепроводов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в рамках реконструкции участков км 1061 — км 1155 и км 1161 — км 1166 на трассе М-7 построили семь путепроводов протяженностью от 46 до 81 метра. Участки являются частью маршрута Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Новые путепроводы возвели на км 1061+100 в городе Набережные Челны, км 1079+179, км 1100+961 и км 1110+300 в Мензелинском районе, а также на км 1136, км 1153+850 и км 1161+700, в Актанышском районе республики.

— Путепроводы обеспечат комфортный и безопасный выезд на федеральную автодорогу, поскольку после строительства исчезнет необходимость в использовании существующих одноуровневых пересечений с региональными автодорогами, — уточнили в пресс-службе.

На данный момент идет строительство еще четырех путепроводов.

Напомним, в декабре на трассе М-7 «Волга» завершили строительство четырех надземных пешеходных переходов. Переходы расположены вблизи населенных пунктов Нептун (860,770 км), Екатериновка (865,700 км), Иксуар (871,170 км) и Большой Салтан (876,190 км).

Елизавета Пуншева