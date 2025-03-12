В России могут обязать проверять авто перед продажей у официальных дилеров
В России обсуждается законопроект, который может обязать физических лиц проводить технический осмотр автомобиля у официальных дилеров перед его продажей. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на гендиректора дилерского холдинга «Рольф» Светлану Виноградову.
В Минпромторге уже создана рабочая группа для разработки соответствующего документа. Законопроект предполагает пересмотр требований к аккредитованным станциям техобслуживания, расширение списка проверяемых узлов и агрегатов. Цель инициативы — снизить количество неисправных автомобилей на дорогах и повысить безопасность дорожного движения.
Актуальность законопроекта подтверждается статистикой: в прошлом году в России было продано 6 млн подержанных автомобилей, и лишь 24% из них прошли проверку у официальных дилеров.
Предложение о введении обязательной проверки у официальных дилеров появляется на фоне другого обсуждаемого изменения — повышения стоимости техосмотра. ФАС России 3 февраля предложила значительно увеличить минимальные тарифы: для легковых автомобилей — до 1 500 рублей (рост на 65%), для микроавтобусов — до 2 570 рублей, для автобусов весом более 5 тонн — до 3 100 рублей. Тарифы на фургоны и грузовики также увеличатся.
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