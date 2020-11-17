Кому принадлежит улица Волкова: топы Колесова, нефтетрейдер Салихов и девелопер-банкрот

Фото: Дима Канеки/domofoto.ru/CC-BY-NC-ND

В прежние годы архитектурный облик улицы Волкова служил образцом старой деревянной Казани, но сегодня здесь уцелели лишь единицы старинных домов из дерева — практически вся улица застроена элитными новостройками с бутиками, кафе и салонами красоты на первых этажах, современными офисными центрами и административными зданиями. На сегодня совокупная площадь коммерческой недвижимости на престижной улице составляет 63,3 тысячи квадратных метров, их кадастровая стоимость превышает 2,6 млрд рублей. Как выяснило «Реальное время», среди владельцев престижных объектов можно встретить выходцев из «Кан-Авто», супругу депутата Госсовета РТ, строителя и участника скандального дела «Леруа Мерлен» и даже крупнейшего российского девелопера-гиганта, активы которого могут перейти «Росгосстраху».

Глава «Казметростроя», дочь лидера Татпотребсоюза и владелица бутиков

Для начала изучим крупные объекты. Владелец самого большого здания площадью 6,2 тыс. кв. м на Волкова, 59 казалось бы неизвестен — выписка из ЕГРН указывает, что «запрашиваемые сведения отсутствуют». Между тем, восьмиэтажный бизнес-центр класса В+ раздербанен на множество помещений, у каждого из которых свой собственник. Зданию на углу Волкова и Лесгафта почти два десятка лет, целиком оно стоит 348,5 млн рублей. Земля под ним, судя по всему, принадлежит казанской мэрии (здесь Комитет имущественных отношений Казани требует взыскать с владельца одного из помещений здания земельный налог).

В БЦ много собственников и арендаторов, в их числе два мультибрендовых бутика Volkof59 и Escada, входящих в группу Fashion Group Volkof Эльмиры Писаревой; открытый пару лет назад ресторан Virid Yard, принадлежащий дочери предправления Татпотребсоюза Махмута Фаттахова Ландыш Шагиахметовой и предпринимательнице Лейсан Пимурзин; офисы известного казанского архитектора, дизайнера, преподавателя теории и истории архитектуры КГАСУ Марселя Искандарова, а также — основательницы сети детских клубов «Дети тут» Гузель Шубиной.

Здесь же расположена фирма «АС-Технология», которой владеет экс-министр транспорта республики Владимир Швецов. Фото: stroi.mos.ru

Здесь же расположена фирма-поставщик дорожно-строительной техники «АС-Технология», которой владеет экс-министр транспорта республики Владимир Швецов и его дочь Инесса Дроздецкая.

Еще два помещения в собственности лично у главы «Казметростроя» Марата Рахимова. Всего в здании располагается 17 офисов — от «Альфа-Групп Девелопмент» до Партии ветеранов России.

Рядом с этим зданием также располагается множество ведомственных учреждений, в том числе и главный офис АО «Татавтодор», у которого он в собственности, — это почти 5,4 тыс. кв. м стоимостью почти 300 млн рублей.

Среди собственников самых больших объектов также государственные учреждения, например, «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. академика В.М. Бехтерева» (4 тыс. кв. м — на 176 млн рублей), созданный в этом году Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины КФУ (4,2 тыс. кв. м — на 128 млн рублей) и даже Главный радиочастотный центр, осуществляющий мероприятия по обеспечению надлежащего использования радиочастот и радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения — ему принадлежат помещения почти на 1 тыс. кв. м, кадастровая стоимость которых составляет 53,3 млн рублей.

Среди собственников самых больших объектов также государственные учреждения, например, Республиканская клиническая психиатрическая больница им. академика В.М. Бехтерева. Фото: rt-online.ru

Выходцы из колесовского автодилера, супруга депутата Госсовета и легкое эхо ТФБ

Небольшой бизнес-центр на Волкова, 60 площадью 875,8 кв. м стоит почти 50 млн рублей, он принадлежит бизнесменам Илье Савинову и Айрату Сибгатуллину. Сибгатуллин — в то же время первый вице-президент ГК «Кан-Авто», а Савинов — директор по развитию этого автодилера. «Кан-Авто» — структура близкая Николаю Колесову, главе АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», экс-губернатору Амурской области. Сейчас ГК «Кан-Авто» возглавляет его сын Александр.

Почти 700 «квадратов» стоимостью 37,7 млн рублей принадлежит Стэлле Уваровой, владелице двух компаний, расположенных на Волкова, 79: ООО «Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования и технологий» и «НАКС-Казань», занимающегося профессиональной переподготовкой.

Еще один крупный владелец помещений на Волкова — ему принадлежит 635 «квадратов» на 26,4 млн рублей — некий «Магазин №3», возглавляемый Айратом Хайруллиным (не имеет отношения к обоим известным в Татарстане тезкам). Принадлежат компания и помещения Чулпан Гайзатуллиной, замдиректора Центра экономических и социальных исследований, организации при кабмине РТ. Чулпан — супруга депутата Госсовета Рината Гайзатуллина (экс-глава ОАО «Казанский мясокомбинат»). Она также владеет ООО «Раминвест», которое когда-то было оформлено на ее мужа и сына — Рамиля Гайзатуллина, экс-главу фонда соцстраха РТ, а ныне — руководителя УК «Ак Барс капитал». Интересно, что Чулпан также крупнейший лендлорд Кощаковского поселения, ей принадлежат 11 земельных участков общей площадью 1797,7 га. Их стоимость — почти 50 млн рублей. Отметим, что среди совладельцев кощаковских земель еще 2 года назад была супруга экс-главы «Татфондбанка» Лидия Мусина. Чулпан Гайзатуллина также владеет ТК «Суконная слобода» на Калинина, 1. «Раминвест М», принадлежащий ей же, в свое время был в ряде крупнейших подрядчиков Фонда газификации РТ.

Чулпан — супруга депутата Госсовета Рината Гайзатуллина (экс-глава ОАО «Казанский мясокомбинат»). Фото: tatarstan.ru

Строители «Леруа Мерлен»



Еще один интересный владелец нежилой недвижимости на Волкова — Гаяз Талипов, которому принадлежит 363 кв. м на 20,4 млн рублей. Ранее он возглавлял строительную компанию «Хисап Плюс», у которой еще в 2007 году Госстрой РТ рекомендовал отозвать лицензию на проведение строительно-монтажных работ, но ликвидирована фирма была лишь в прошлом году.



Сейчас Талипов возглавляет крупную иркутскую строительную фирму «Сибирьстройконтроль» — компанию убыточную последние годы (минус 2,3 млн рублей за 2019 год). Среди ее владельцев можно найти Анатолия Дьякова, которому принадлежит еще один крупный подрядчик Иркутской области — ООО «Град-Строй».



И Дьякова, и Талипова можно найти в списке топ-менеджеров группы компаний «Союз Строй Контроль» (расположена в Казани), «Сибирь Строй Контроль» и «Град-Строй», которые работают в 25 городах России и уже построили полмиллиона квадратных метров. Компании были премиум-партнерами первой региональной татарстанской конференции «Инвестиции в строительство — ключ к будущему республики» (соорганизаторами были «Ак Барс Недвижимость» и «Интехбанк»).



Интересно, что имя Гаяза Талипова всплывало во время суда над сыном экс-министра юстиции Татарстана Ильдара Курманова при строительстве «Леруа Мерлен». В Сети можно найти информацию, что ООО «ССК» участвовало в строительстве этого торгового центра.

И Дьякова, и Талипова можно найти в списке топ-менеджеров группы компаний «Союз Строй Контроль» (расположена в Казани), «Сибирь Строй Контроль» и «Град-Строй». Фото: союзстройконтроль.рф

Как главред «Современной медицины» стал владельцем ресторана



Помещения площадью 340 кв. м почти на 20 млн рублей принадлежат некоему закрытому паевому инвестфонду «Гарант», тесно связанному с одноименным ООО «Торгово-промышленная компания «Гарант-Сервис Р», работающему на рынке трубопроводной арматуры, с оборотом на 118 млн рублей.



Несколько помещений в том же здании на Волкова, 59 принадлежит ООО «Центр неврологии и эпилептологии», хотя сама клиника расположена на Маяковского. «Центром» владеет его же руководительница Гульнара Хузина (ей также принадлежит ООО «Клинический институт неврологии и междисциплинарной медицины») и главный редактор журнала «Современная медицина», а также к. м. н., ученый секретарь Научно-медицинского общества неврологов РТ, доцент кафедры неврологии и реабилитации КГМУ, доцент кафедры неврологии, рефлексотерапии и остеопатии Российской медицинской академии ПДО. В этом году в разгар эпидемии Хузина зарегистрировала еще одну компанию «Конгресс Клаб — Поволжье».



Единственный немедицинский актив семьи Хузиной — отель «Старый город» на Фатыха Карима, и с ним связана любопытная история. Как писала газета «Реальное время» в 2016 году, британское издание «Гардиан» опубликовала список лучших туристических направлений в России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в их числе оказалась и Казань, при этом в числе гостиниц, где предлагает остановиться The Guardian, попали только два отеля, включая «Старый город», которому дали высокую оценку. Тогда он принадлежал Лие Хайруллиной, само новое ООО «Гостевой дом «Старый город» было зарегистрировано Хузиными лишь в прошлом году и располагается по тому же адресу.

Брат Алины Нагаевой (на фото в центре) широко засветился в СМИ пару лет назад, когда у него сгорел ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте. Фото: Юлия Косолапкина

У сестры владельца сгоревшего ТЦ «Порт» дела идут неплохо

Еще ряд помещений на Волкова стоимостью более 23 млн рублей принадлежат Алине Нагаевой — дочке влиятельного в прошлом чиновника Роберта Нагаева, который с 1991 по 2008 год был председателем комитета по земельным ресурсам Казани и одновременно руководителем службы земельного кадастра по Казани (недвижимость на Волкова чиновник переписал на дочку в 2018 году).



Брат Алины Нагаевой широко засветился в СМИ пару лет назад, когда у него сгорел ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте. Булат Нагаев был владельцем 14 компаний, связанных с торговыми площадями, в числе прочего — торговый центр «Проспект», ТРЦ «Франт», «Харчевня №2» на Островского, гостиница «Биляр». Смежное здание на Оренбургском тракте, 158, корпус А, где сгорел «Порт», принадлежит ООО «Ран капитал», которым владеет опять же Алина Нагаева.



Год назад «Реальное время» писала о том, что одна из погорелиц ТЦ «Порт» требует от наследника Роберта Нагаева возместить почти 6 миллионов рублей убытков. У «Ренты» Алины Нагаевой на ул. Волкова дела идут неплохо — прошлый год компания закончила с оборотом в 33,8 млн рублей и прибылью в 12,7 млн.

Писарева открыла в 2005 году Milano butik, с которого начала развивать люксовые брэнды. Там впервые появилась Escada, которая летом 2008 года и переросла во франчайзинговый магазин на улице Волкова. Фото: yandex.ru

«Татком» с девелоперами Ахмадеевым и Сабировым имеет площади на 80 млн

Среди собственников недвижимости на Волкова также можно встретить фирму «Татком», владеющую помещениями на 36,6 млн рублей. Владельцы «Таткома» Айрат Ахмадеев (ему отдельно принадлежат площади на 670 кв. м по цене 43,2 млн рублей) и Ренат Сабиров. Они неоднократно входили в рейтинг крупнейших рантье Татарстана, составляемый газетой «Реальное время». Им также принадлежит, например, ТЦ Volkoff.



Будучи крупнейшими девелоперами Казани, бизнесмены попали в поле зрения СМИ пару лет назад, одномоментно набрав дорожных заказов на связанную с ними фирму ООО «Волга-Автодор» почти на 900 млн рублей, включая заказ от «Главтатдортранса» ценой 620 млн рублей на ремонт улицы Магистральной длиной в 3,5 км. Впрочем, при выручке в 580 млн рублей компания получила прибыль в прошлом году всего в 4,7 млн.

Что касается соседки «Таткома» Эльмиры Писаревой, основательницы бутиков Escada, Escada Sport, Coneliani, Milano-butik и Milano Sport, ей также принадлежит «ТК на Волкова», помещения в котором находились в свое время в залоге у банка «Открытие». Она владеет рядом помещений стоимостью 26,4 млн рублей. Писарева открыла в 2005 году Milano butik, с которого начала развивать люксовые брэнды. Там впервые появилась Escada, которая летом 2008 года и переросла во франчайзинговый магазин на улице Волкова.

У Ирека Салихова есть интересы на Волкова и Сибгата Хакима

Среди рантье с Волкова можно встретить и семью Ирека Салихова, которой принадлежат помещения на 11 млн рублей. Салихов также один из крупнейших собственников недвижимости на правом берегу Казанки, на улице Сибгата Хакима. В частности, он владеет помещениями в здании на Меридианной,1 стоимостью 13,7 млн рублей и коммерческой недвижимостью площадью 248,4 кв. м в жилом здании на Мусина,1 стоимостью 51 млн рублей. В последнем находится множество самых разных заведений — от ресторана «Тема» и бара «Кост» до лаундж-кафе, брассерии, студии красоты и прочих дорогих заведений.



Известный нефтетрейдер Ирек Салихов начинал в 2008 году с работы в «Татнефти», затем создал собственную нефтяную компанию «Ядран-Ойл». Фото: tatarstan.ru

Известный нефтетрейдер Ирек Салихов начинал в 2008 году с работы в «Татнефти», затем создал собственную нефтяную компанию «Ядран-Ойл». В 2014 и 2019 годах избирался депутатом Госсовета РТ. В 2014 году он с супругой задекларировал семейный доход почти в 60 млн рублей.



Салихов известен вложениями в непрофильные «татарские» бизнесы вроде сети «Тубетей» или чайной азнакаевской фабрики. Пять лет назад президент Татарстана Рустам Минниханов попросил компанию Салихова возродить Сад Рыбака в Адмиралтейской слободе Казани.



Кому перейдет недвижимость обанкроченного девелопера-гиганта в Казани

В числе собственников с Волкова — «РГС Недвижимость», этой компании принадлежит не так уж много (учитывая ее бывший размер) площадей — всего 256 кв. м стоимостью 10,5 млн рублей. Интересно, что компания в 2018 году была признана банкротом, один из крупнейших российских девелоперов оставил после себя активов на 30 млрд рублей. Это нежилые здания и помещения компании, разбросанные по всей стране, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом общий размер обязательств, в том числе задолженность перед кредиторами, по данным арбитражного дела составлял 27,9 млрд рублей.



Один из кредиторов «РГС» — «Росгосстрах», который выразил готовность получить часть помещений девелопера. Так что не исключено, что на Волкова скоро появится новый собственник. ПАО СК «Росгосстрах» и ООО «РГС Недвижимость» организационно и юридически являются самостоятельными структурами, взаимодействие между которыми строилось преимущественно в сфере аренды помещений, подчеркивают в «Росгосстрахе». Страховщик брал в аренду под офисы и склады объекты, принадлежащие «РГС Недвижимости», при этом «РГС Недвижимость» не входила в Группу «Росгосстрах».

Кому принадлежит улица Волкова в Казани