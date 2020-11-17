Кому принадлежит улица Волкова: топы Колесова, нефтетрейдер Салихов и девелопер-банкрот
В прежние годы архитектурный облик улицы Волкова служил образцом старой деревянной Казани, но сегодня здесь уцелели лишь единицы старинных домов из дерева — практически вся улица застроена элитными новостройками с бутиками, кафе и салонами красоты на первых этажах, современными офисными центрами и административными зданиями. На сегодня совокупная площадь коммерческой недвижимости на престижной улице составляет 63,3 тысячи квадратных метров, их кадастровая стоимость превышает 2,6 млрд рублей. Как выяснило «Реальное время», среди владельцев престижных объектов можно встретить выходцев из «Кан-Авто», супругу депутата Госсовета РТ, строителя и участника скандального дела «Леруа Мерлен» и даже крупнейшего российского девелопера-гиганта, активы которого могут перейти «Росгосстраху».
Глава «Казметростроя», дочь лидера Татпотребсоюза и владелица бутиков
Для начала изучим крупные объекты. Владелец самого большого здания площадью 6,2 тыс. кв. м на Волкова, 59 казалось бы неизвестен — выписка из ЕГРН указывает, что «запрашиваемые сведения отсутствуют». Между тем, восьмиэтажный бизнес-центр класса В+ раздербанен на множество помещений, у каждого из которых свой собственник. Зданию на углу Волкова и Лесгафта почти два десятка лет, целиком оно стоит 348,5 млн рублей. Земля под ним, судя по всему, принадлежит казанской мэрии (здесь Комитет имущественных отношений Казани требует взыскать с владельца одного из помещений здания земельный налог).
В БЦ много собственников и арендаторов, в их числе два мультибрендовых бутика Volkof59 и Escada, входящих в группу Fashion Group Volkof Эльмиры Писаревой; открытый пару лет назад ресторан Virid Yard, принадлежащий дочери предправления Татпотребсоюза Махмута Фаттахова Ландыш Шагиахметовой и предпринимательнице Лейсан Пимурзин; офисы известного казанского архитектора, дизайнера, преподавателя теории и истории архитектуры КГАСУ Марселя Искандарова, а также — основательницы сети детских клубов «Дети тут» Гузель Шубиной.
Здесь же расположена фирма-поставщик дорожно-строительной техники «АС-Технология», которой владеет экс-министр транспорта республики Владимир Швецов и его дочь Инесса Дроздецкая.
Еще два помещения в собственности лично у главы «Казметростроя» Марата Рахимова. Всего в здании располагается 17 офисов — от «Альфа-Групп Девелопмент» до Партии ветеранов России.
Рядом с этим зданием также располагается множество ведомственных учреждений, в том числе и главный офис АО «Татавтодор», у которого он в собственности, — это почти 5,4 тыс. кв. м стоимостью почти 300 млн рублей.
Среди собственников самых больших объектов также государственные учреждения, например, «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. академика В.М. Бехтерева» (4 тыс. кв. м — на 176 млн рублей), созданный в этом году Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины КФУ (4,2 тыс. кв. м — на 128 млн рублей) и даже Главный радиочастотный центр, осуществляющий мероприятия по обеспечению надлежащего использования радиочастот и радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения — ему принадлежат помещения почти на 1 тыс. кв. м, кадастровая стоимость которых составляет 53,3 млн рублей.
Выходцы из колесовского автодилера, супруга депутата Госсовета и легкое эхо ТФБ
Небольшой бизнес-центр на Волкова, 60 площадью 875,8 кв. м стоит почти 50 млн рублей, он принадлежит бизнесменам Илье Савинову и Айрату Сибгатуллину. Сибгатуллин — в то же время первый вице-президент ГК «Кан-Авто», а Савинов — директор по развитию этого автодилера. «Кан-Авто» — структура близкая Николаю Колесову, главе АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», экс-губернатору Амурской области. Сейчас ГК «Кан-Авто» возглавляет его сын Александр.
Почти 700 «квадратов» стоимостью 37,7 млн рублей принадлежит Стэлле Уваровой, владелице двух компаний, расположенных на Волкова, 79: ООО «Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования и технологий» и «НАКС-Казань», занимающегося профессиональной переподготовкой.
Еще один крупный владелец помещений на Волкова — ему принадлежит 635 «квадратов» на 26,4 млн рублей — некий «Магазин №3», возглавляемый Айратом Хайруллиным (не имеет отношения к обоим известным в Татарстане тезкам). Принадлежат компания и помещения Чулпан Гайзатуллиной, замдиректора Центра экономических и социальных исследований, организации при кабмине РТ. Чулпан — супруга депутата Госсовета Рината Гайзатуллина (экс-глава ОАО «Казанский мясокомбинат»). Она также владеет ООО «Раминвест», которое когда-то было оформлено на ее мужа и сына — Рамиля Гайзатуллина, экс-главу фонда соцстраха РТ, а ныне — руководителя УК «Ак Барс капитал». Интересно, что Чулпан также крупнейший лендлорд Кощаковского поселения, ей принадлежат 11 земельных участков общей площадью 1797,7 га. Их стоимость — почти 50 млн рублей. Отметим, что среди совладельцев кощаковских земель еще 2 года назад была супруга экс-главы «Татфондбанка» Лидия Мусина. Чулпан Гайзатуллина также владеет ТК «Суконная слобода» на Калинина, 1. «Раминвест М», принадлежащий ей же, в свое время был в ряде крупнейших подрядчиков Фонда газификации РТ.
Строители «Леруа Мерлен»
Еще один интересный владелец нежилой недвижимости на Волкова — Гаяз Талипов, которому принадлежит 363 кв. м на 20,4 млн рублей. Ранее он возглавлял строительную компанию «Хисап Плюс», у которой еще в 2007 году Госстрой РТ рекомендовал отозвать лицензию на проведение строительно-монтажных работ, но ликвидирована фирма была лишь в прошлом году.
Сейчас Талипов возглавляет крупную иркутскую строительную фирму «Сибирьстройконтроль» — компанию убыточную последние годы (минус 2,3 млн рублей за 2019 год). Среди ее владельцев можно найти Анатолия Дьякова, которому принадлежит еще один крупный подрядчик Иркутской области — ООО «Град-Строй».
И Дьякова, и Талипова можно найти в списке топ-менеджеров группы компаний «Союз Строй Контроль» (расположена в Казани), «Сибирь Строй Контроль» и «Град-Строй», которые работают в 25 городах России и уже построили полмиллиона квадратных метров. Компании были премиум-партнерами первой региональной татарстанской конференции «Инвестиции в строительство — ключ к будущему республики» (соорганизаторами были «Ак Барс Недвижимость» и «Интехбанк»).
Интересно, что имя Гаяза Талипова всплывало во время суда над сыном экс-министра юстиции Татарстана Ильдара Курманова при строительстве «Леруа Мерлен». В Сети можно найти информацию, что ООО «ССК» участвовало в строительстве этого торгового центра.
Как главред «Современной медицины» стал владельцем ресторана
Помещения площадью 340 кв. м почти на 20 млн рублей принадлежат некоему закрытому паевому инвестфонду «Гарант», тесно связанному с одноименным ООО «Торгово-промышленная компания «Гарант-Сервис Р», работающему на рынке трубопроводной арматуры, с оборотом на 118 млн рублей.
Несколько помещений в том же здании на Волкова, 59 принадлежит ООО «Центр неврологии и эпилептологии», хотя сама клиника расположена на Маяковского. «Центром» владеет его же руководительница Гульнара Хузина (ей также принадлежит ООО «Клинический институт неврологии и междисциплинарной медицины») и главный редактор журнала «Современная медицина», а также к. м. н., ученый секретарь Научно-медицинского общества неврологов РТ, доцент кафедры неврологии и реабилитации КГМУ, доцент кафедры неврологии, рефлексотерапии и остеопатии Российской медицинской академии ПДО. В этом году в разгар эпидемии Хузина зарегистрировала еще одну компанию «Конгресс Клаб — Поволжье».
Единственный немедицинский актив семьи Хузиной — отель «Старый город» на Фатыха Карима, и с ним связана любопытная история. Как писала газета «Реальное время» в 2016 году, британское издание «Гардиан» опубликовала список лучших туристических направлений в России. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в их числе оказалась и Казань, при этом в числе гостиниц, где предлагает остановиться The Guardian, попали только два отеля, включая «Старый город», которому дали высокую оценку. Тогда он принадлежал Лие Хайруллиной, само новое ООО «Гостевой дом «Старый город» было зарегистрировано Хузиными лишь в прошлом году и располагается по тому же адресу.
У сестры владельца сгоревшего ТЦ «Порт» дела идут неплохо
Еще ряд помещений на Волкова стоимостью более 23 млн рублей принадлежат Алине Нагаевой — дочке влиятельного в прошлом чиновника Роберта Нагаева, который с 1991 по 2008 год был председателем комитета по земельным ресурсам Казани и одновременно руководителем службы земельного кадастра по Казани (недвижимость на Волкова чиновник переписал на дочку в 2018 году).
Брат Алины Нагаевой широко засветился в СМИ пару лет назад, когда у него сгорел ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте. Булат Нагаев был владельцем 14 компаний, связанных с торговыми площадями, в числе прочего — торговый центр «Проспект», ТРЦ «Франт», «Харчевня №2» на Островского, гостиница «Биляр». Смежное здание на Оренбургском тракте, 158, корпус А, где сгорел «Порт», принадлежит ООО «Ран капитал», которым владеет опять же Алина Нагаева.
Год назад «Реальное время» писала о том, что одна из погорелиц ТЦ «Порт» требует от наследника Роберта Нагаева возместить почти 6 миллионов рублей убытков. У «Ренты» Алины Нагаевой на ул. Волкова дела идут неплохо — прошлый год компания закончила с оборотом в 33,8 млн рублей и прибылью в 12,7 млн.
«Татком» с девелоперами Ахмадеевым и Сабировым имеет площади на 80 млн
Среди собственников недвижимости на Волкова также можно встретить фирму «Татком», владеющую помещениями на 36,6 млн рублей. Владельцы «Таткома» Айрат Ахмадеев (ему отдельно принадлежат площади на 670 кв. м по цене 43,2 млн рублей) и Ренат Сабиров. Они неоднократно входили в рейтинг крупнейших рантье Татарстана, составляемый газетой «Реальное время». Им также принадлежит, например, ТЦ Volkoff.
Будучи крупнейшими девелоперами Казани, бизнесмены попали в поле зрения СМИ пару лет назад, одномоментно набрав дорожных заказов на связанную с ними фирму ООО «Волга-Автодор» почти на 900 млн рублей, включая заказ от «Главтатдортранса» ценой 620 млн рублей на ремонт улицы Магистральной длиной в 3,5 км. Впрочем, при выручке в 580 млн рублей компания получила прибыль в прошлом году всего в 4,7 млн.
Что касается соседки «Таткома» Эльмиры Писаревой, основательницы бутиков Escada, Escada Sport, Coneliani, Milano-butik и Milano Sport, ей также принадлежит «ТК на Волкова», помещения в котором находились в свое время в залоге у банка «Открытие». Она владеет рядом помещений стоимостью 26,4 млн рублей. Писарева открыла в 2005 году Milano butik, с которого начала развивать люксовые брэнды. Там впервые появилась Escada, которая летом 2008 года и переросла во франчайзинговый магазин на улице Волкова.
У Ирека Салихова есть интересы на Волкова и Сибгата Хакима
Среди рантье с Волкова можно встретить и семью Ирека Салихова, которой принадлежат помещения на 11 млн рублей. Салихов также один из крупнейших собственников недвижимости на правом берегу Казанки, на улице Сибгата Хакима. В частности, он владеет помещениями в здании на Меридианной,1 стоимостью 13,7 млн рублей и коммерческой недвижимостью площадью 248,4 кв. м в жилом здании на Мусина,1 стоимостью 51 млн рублей. В последнем находится множество самых разных заведений — от ресторана «Тема» и бара «Кост» до лаундж-кафе, брассерии, студии красоты и прочих дорогих заведений.
Известный нефтетрейдер Ирек Салихов начинал в 2008 году с работы в «Татнефти», затем создал собственную нефтяную компанию «Ядран-Ойл». В 2014 и 2019 годах избирался депутатом Госсовета РТ. В 2014 году он с супругой задекларировал семейный доход почти в 60 млн рублей.
Салихов известен вложениями в непрофильные «татарские» бизнесы вроде сети «Тубетей» или чайной азнакаевской фабрики. Пять лет назад президент Татарстана Рустам Минниханов попросил компанию Салихова возродить Сад Рыбака в Адмиралтейской слободе Казани.
Кому перейдет недвижимость обанкроченного девелопера-гиганта в Казани
В числе собственников с Волкова — «РГС Недвижимость», этой компании принадлежит не так уж много (учитывая ее бывший размер) площадей — всего 256 кв. м стоимостью 10,5 млн рублей. Интересно, что компания в 2018 году была признана банкротом, один из крупнейших российских девелоперов оставил после себя активов на 30 млрд рублей. Это нежилые здания и помещения компании, разбросанные по всей стране, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом общий размер обязательств, в том числе задолженность перед кредиторами, по данным арбитражного дела составлял 27,9 млрд рублей.
Один из кредиторов «РГС» — «Росгосстрах», который выразил готовность получить часть помещений девелопера. Так что не исключено, что на Волкова скоро появится новый собственник. ПАО СК «Росгосстрах» и ООО «РГС Недвижимость» организационно и юридически являются самостоятельными структурами, взаимодействие между которыми строилось преимущественно в сфере аренды помещений, подчеркивают в «Росгосстрахе». Страховщик брал в аренду под офисы и склады объекты, принадлежащие «РГС Недвижимости», при этом «РГС Недвижимость» не входила в Группу «Росгосстрах».
|Группа
|Адрес нежилых помещений площадью более 25 кв. м
|Кадастровый номер
|Кадастровая стоимость
|Площадь
|Правообладатель / Собственник (доля)
|Курашова, 20
|Республика Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Курашова, д 20, пом 1003
|16:50:000000:11435
|2 577 056,08
|61,90
|Мухаммадиева Лилия Максумовна
|Курашова, 20
|Республика Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Курашова, д 20, пом 1065
|16:50:000000:15932
|2 231 505,75
|53,60
|Березина Ирина Валентиновна
|Курашова, 20
|Республика Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Курашова, д 20, пом 1268
|16:50:000000:17222
|7 310 679,29
|175,60
|Саляхова Диляра Наилевна
|Курашова, 20
|Республика Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Курашова, д 20, пом 1049
|16:50:000000:7051
|2 831 014,76
|68,00
|Галеев Гильфан Гайнанович
|Курашова, 20
|Республика Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Курашова, д 20, пом 1100
|16:50:000000:7118
|6 398 926,01
|153,70
|Общество с ограниченной ответственностью "Рента", ИНН: 1655398987
|Курашова, 20
|Республика Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Курашова, д 20, пом 1000
|16:50:000000:7222
|26 445 008,46
|635,20
|Общество с ограниченной ответственностью "Магазин № 3", ИНН: 1660168322
|Курашова, 20
|Республика Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Курашова, д 20, пом 1010
|16:50:000000:7232
|11 203 324,59
|269,10
|Общество с ограниченной ответственностью "Атлант", ИНН: 1658132640
|Курашова, 20
|Республика Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Курашова, д 20, пом 1020
|16:50:000000:7336
|1 223 997,56
|29,40
|Волчков Вячеслав Андреевич
|Курашова, 20
|Республика Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Курашова, д 20, пом 1057
|16:50:000000:7354
|3 005 871,55
|72,20
|Габидуллина Фидалия Тагирьяновна
|Курашова, 20
|Республика Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Курашова, д 20, пом 1005
|16:50:000000:7358
|4 862 684,18
|116,80
|Аракелян Нарвик Арамович
|Курашова, 20
|Республика Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Курашова, д 20, пом 1050
|16:50:000000:7446
|8 863 574,15
|212,90
|Норах Лина Юрьевна 50%;
Ахунова Светлана Юрьевна 50%
|Курашова, 20
|Республика Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Курашова, д 20, пом 1070
|16:50:000000:8326
|7 239 903,92
|173,90
|Салихов Мирсаев Миргазямович
|Курашова, 20
|Республика Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Курашова, д 20, пом 71
|16:50:000000:8398
|3 426 360,51
|82,30
|Сидоров Марат Александрович
|Курашова, 20
|Республика Татарстан, г Казань, р-н Вахитовский, ул Курашова, д 20, пом 1889
|16:50:011110:353
|8 380 636,34
|201,30
|Общество с ограниченной ответственностью "Атлант", ИНН: 1658132640
|Волкова, 80/21
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Волкова, д.80
|16:50:010902:1038
|4 952 174,83
|180,40
|Республика Татарстан (Татарстан)
|Волкова, 80/21
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Волкова, д.80
|16:50:010902:1041
|255 401,10
|67,50
|Республика Татарстан (Татарстан)
|Волкова, 80/21
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Волкова, д.80
|16:50:010902:1054
|255 401,10
|67,50
|Республика Татарстан (Татарстан)
|Волкова, 80/21
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Волкова, д.80
|16:50:010902:1055
|6 648 651,58
|242,20
|Оперативное управление:
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан"
|Волкова, 80/21
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Казань, г Казань, ул Волкова, зд 80, пом 1001
|16:50:010902:1318
|176 043 795,95
|4 028,70
|Республика Татарстан (Татарстан)
|Волкова, 80/21
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 80, пом 1000
|16:50:010902:1319
|12 628 554,38
|289,00
|Республика Татарстан (Татарстан)
|Волкова, 80/21
|Республика Татарстан, г Казань, Вахитовский район, ул Волкова, дом 80
|16:50:010902:135
|54 683 670,50
|4 317,70
|Республика Татарстан (Татарстан)
|Волкова, 79
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 79, 1009
|16:50:011110:236
|37 772 674,61
|695,40
|Уварова Стэлла Германовна
|Волкова, 79
|Республика Татарстан, г Казань, Вахитовский район, ул Волкова, дом 79
|16:50:011110:77
|1 654 163,60
|74,20
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 77
|г Казань, ул Волкова, д. 77, 1000
|16:50:011110:307
|1 798 527,02
|43,20
|Сафина Гальфия Абдулловна
|Волкова, 72 (детский сад)
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Волкова, д.72
|16:50:011116:386
|20 602 263,87
|1 215,30
|Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №34" Вахитовского района г.Казани, ИНН: 1655034845
|Волкова, 72 (детский сад)
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Волкова, д.72
|16:50:011116:394
|2 204 996,55
|96,80
|Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №34" Вахитовского района г.Казани, ИНН: 1655034845
|Волкова, 61 (строящееся)
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 61
|16:50:011115:440
|н/д
|не определена
|Общество с ограниченной ответственностью "ПТБ-сервис", ИНН: 1655144541
|Волкова, 70
|г Казань, ул Волкова, д. 70, 24
|16:50:011116:277
|215 649,33
|27,10
|Яруллин Наиль Анасович
|Волкова, 70
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 70, 1002
|16:50:011116:282
|9 315 439,60
|149,40
|Войнова Нина Федоровна
|Волкова, 70
|г Казань, ул Волкова, д. 70, 1
|16:50:011116:300
|436 073,19
|54,80
|Хайкина Елена Анатольевна
|Волкова, 70
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 70, 2
|16:50:011116:332
|256 232,79
|32,20
|Галишникова Елена Михайловна
|Волкова, 70
|г Казань, ул Волкова, д. 70, 21
|16:50:011116:360
|414 587,83
|52,10
|Криволапов Александр Владимирович
|Волкова, 70
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 70, 1003
|16:50:011116:368
|19 294 989,69
|349,30
|Минкина Ангелина Анатольевна
|Волкова, 70
|г Казань, ул Волкова, д. 70, 1004
|16:50:011116:387
|4 912 346,63
|75,60
|Сабирова Лилия Рауфовна
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 11
|16:50:011115:137
|8 739 958,50
|130,00
|Ахмадеев Айрат Салихович
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 31
|16:50:011115:138
|9 782 030,48
|145,50
|Ахмадеев Айрат Салихович
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 12
|16:50:011115:139
|10 414 570,61
|185,40
|Писарева Эльмира Викторовна
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 2
|16:50:011115:140
|5 566 681,26
|82,80
|Рахимов Марат Мулахмедович
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 30
|16:50:011115:141
|3 314 461,18
|49,30
|Рахимов Марат Мулахмедович
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 9
|16:50:011115:142
|8 356 744,94
|124,30
|Ахмадеев Айрат Салихович
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 29
|16:50:011115:143
|7 153 319,88
|106,40
|Ахмадеев Айрат Салихович
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 10
|16:50:011115:144
|9 240 544,04
|164,50
|Ахмадеев Айрат Салихович
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 33
|16:50:011115:145
|2 998 478,07
|44,60
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 34
|16:50:011115:146
|2 985 031,98
|44,40
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 22
|16:50:011115:150
|7 065 920,29
|105,10
|Искандаров Марсель Мансурович
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59
|16:50:011115:213
|19 986 538,42
|355,80
|Уракова Алина Ивановна
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59
|16:50:011115:214
|19 188 874,43
|341,60
|Шубина Гузель Шагитовна
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59
|16:50:011115:215
|19 065 292,69
|339,40
|Закрытый павеой инвестиционный фонд недвижимости "Гарант"
Долевая собственность
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, помещения №№8,9,10,13,14,15
|16:50:011115:216
|5 983 510,05
|89,00
|Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Альфа-Групп", ИНН: 1655201824 Доля 1480/8900;
Общество с ограниченной ответственностью "ТАТКОМ", ИНН: 1645008028 Доля 372/2225;
Смирнов Андрей Владимирович Доля 47/1000;
Общество с ограниченной ответственностью "АДИТУМ", ИНН: 1657135172 Доля 2/89;
Искандаров Марсель Мансурович Доля 23/1000;
Сабирова Лидия Леонидовна Доля 24/1000;
Закрытое акционерное общество "Гармония", ИНН: 1655104690 Доля 318/1000;
Ахмадеев Айрат Салихович Доля 30/1000;
Газизов Оскар Валерьевич Доля 83/1000;
Рахимов Марат Мулахмедович Доля 35/1000;
Шишикин Андрей Викторович Доля 85/1000
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59
|16:50:011115:217
|9 788 753,52
|145,60
|Обществo с ограниченной ответственностью "ФЭЙ", ИНН: 1659162686
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 17
|16:50:011115:218
|9 380 977,84
|167,00
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 6(1-10,18)
|16:50:011115:220
|10 459 509,42
|186,20
|Латыпова Венера Музагитовна
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, Вахитовский р-н, ул Волкова, д 59, пом 29,29а,29б,29в,30,30а
|16:50:011115:229
|5 607 019,53
|83,40
|Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ", ИНН: 1655273018
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 1-го этажа с №4- по №7; 2-го этажа с №1 по №10
|16:50:011115:233
|16 234 147,28
|289,00
|Писарева Эльмира Викторовна
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, кв 12,13,14,14а,15,15а,16,16а,17,19,19а,19
|16:50:011115:234
|9 788 753,52
|145,60
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом №12,13,14,15,15А,16,16А,17,17А,18,19,20,4
|16:50:011115:235
|20 413 457,17
|363,40
|Талипов Гаяз Миннеракипович
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 1,1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,1з,1и,2,3,4,4а,4б,4в,4г,4д,5,6,6а,7,8,8а,8б
|16:50:011115:236
|18 924 858,89
|336,90
|Общество с ограниченной ответственностью "Центр неврологии и эпилептологии", ИНН: 1655167517
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 6,13
|16:50:011115:237
|15 247 337,00
|566,10
|Смирнов Андрей Владимирович Доля 1/30;
Общество с ограниченной ответственностью "ТАТКОМ", ИНН: 1645008028 Доля 29/30
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 24
|16:50:011115:238
|1 768 160,84
|26,30
|Смирнов Андрей Владимирович Доля 593/1000;
Ахмадеев Айрат Салихович Доля 406/1000
|Волкова, 59
|Татарстан респ, г Казань, ул Волкова, д 59
|16:50:011115:248
|9 224 017,74
|137,20
|Спиридонова Алсу Фиркатовна
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 21-27,27а
|16:50:011115:249
|9 706 784,26
|172,80
|Фахриева Алина Андреевна
|Волкова, 59
|Татарстан респ, г Казань, ул Волкова, д 59
|16:50:011115:251
|5 943 171,78
|88,40
|Общество с ограниченной ответственностью "АДИТУМ", ИНН: 1657135172
|Волкова, 59
|Татарстан респ, г Казань, ул Волкова, д 59
|16:50:011115:252
|6 326 385,35
|94,10
|Сабирова Лидия Леонидовна
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59
|16:50:011115:262
|3 120 927,00
|106,80
|Общество с ограниченной ответственностью "Татком", ИНН: 1645008028
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59
|16:50:011115:264
|2 620 800,00
|104,30
|Общество с ограниченной ответственностью "ТАТКОМ", ИНН: 1645008028
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом манс.(1-14,14а)
|16:50:011115:270
|14 591 248,29
|273,80
|Общество с ограниченной ответственностью "Татком", ИНН: 1645008028
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, Вахитовский р-н, ул Волкова, д 59, пом 27,28,28а,28б,28в,28г
|16:50:011115:271
|6 043 064,40
|96,40
|Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ", ИНН: 1655273018
|Волкова, 59
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, Вахитовский р-н, ул.Волкова, д.59
|16:50:011115:369
|1 393 979,40
|27,50
|Общество с ограниченной ответственностью "АДИТУМ", ИНН: 1657135172 Доля 723/2750;
Сабирова Лидия Леонидовна Доля 302/1000;
Рахимов Марат Мулахмедович Доля 434/1000
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 38
|16:50:011115:441
|3 065 304,83
|51,90
|Общество с ограниченной отвественностью "ООО "Объединенная Бетонная Компания"", ИНН: 1659160093
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 43
|16:50:011115:442
|2 344 751,48
|39,70
|Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Альфа-Групп", ИНН: 1655201824
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 42
|16:50:011115:443
|5 043 873,45
|85,40
|Общество с ограниченной отвественностью "ООО "Объединенная Бетонная Компания"", ИНН: 1659160093
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 39
|16:50:011115:444
|10 329 900,08
|174,90
|Фахриева Алина Андреевна
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 41
|16:50:011115:445
|16 283 324,48
|275,70
|Общество с ограниченной ответственностью "ТАТКОМ", ИНН: 1645008028
|Волкова, 59
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 59, пом 40
|16:50:011115:446
|3 614 579,10
|61,20
|Сафина Альбина Асагатовна
|Волкова, 59
|Татарстан респ, г Казань, ул Волкова, д 59
|16:50:011115:49
|348 562 308,95
|6 205,10
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 28-32,37,38
|16:50:011114:106
|5 105 874,52
|79,80
|Вафина Роза Галимовна Доля 1/2;
Вафин Амирзян Салихович Доля 1/2
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д 6/57, нежилые помещения 1 этажа №1-8,8а,9-10,10а,11,11а,11б,12,12а,12б,12в,12г,13-14,14а,14б,14в,14г,14д,14е,14ж,14з,15-16
|16:50:011114:108
|17 313 409,67
|318,30
|Общество с ограниченной ответственностью "Рента", ИНН: 1655398987
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д 6/57, пом 33,33а,34,35,35а,36,36а,36б,39,41,42
|16:50:011114:146
|7 877 337,74
|128,30
|Тарасова Людмила Ефимовна
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 41,41а-41в
|16:50:011114:147
|2 103 078,52
|30,80
|Самитов Айдар Амирович
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д 6/57, пом цокольного (40,40а-40г)
|16:50:011114:166
|2 089 422,16
|30,60
|Обществo с ограниченной ответственностью "Арена", ИНН: 1661037467
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 1058
|16:50:011114:183
|4 235 700,42
|66,20
|Ефремова Оксана Сергеевна Доля 1/2;
Антропов Владимир Александрович Доля 1/2
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д 6/57, пом 1(17,17а,18-22,25,27)
|16:50:011114:211
|6 735 338,66
|109,70
|Вафина Роза Галимовна Доля 1/2;
Вафин Амирзян Салихович Доля 1/2
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Лесгафта, д.6/57
|16:50:011114:215
|1 754 841,49
|25,70
|Шарапова Зарина Асхатовна
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Лесгафта, д.6/57
|16:50:011114:216
|13 489 096,66
|219,70
|Хуснутдинов Азат Загитович
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Лесгафта, д.6/57, пом.21Н
|16:50:011114:223
|3 295 144,59
|51,50
|Романов Юрий Андреевич
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д 6/57
|16:50:011114:225
|7 048 467,44
|114,80
|Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная колонна "Поволжская", ИНН: 1655003011
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д 6/57
|16:50:011114:226
|6 323 973,40
|103,00
|Фейгин Григорий Владимирович
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 1112
|16:50:011114:236
|12 667 158,03
|206,40
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 1113
|16:50:011114:237
|6 879 788,83
|112,10
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 1200
|16:50:011114:241
|5 020 220,58
|81,80
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 19Н
|16:50:011114:47
|6 692 360,20
|109,00
|Романов Юрий Андреевич Доля 1/2;
Романова Светлана Николаевна Доля 1/2
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 31Н
|16:50:011114:55
|2 389 861,95
|35,00
|Портнов Денис Николаевич
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 20Н
|16:50:011114:59
|1 843 607,79
|27,00
|Самитов Айнар Айдарович
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 36
|16:50:011114:60
|1 802 638,73
|26,40
|Цапов Андрей Анатольевич
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 22Н
|16:50:011114:62
|7 097 585,68
|115,60
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 1100
|16:50:011114:64
|1 775 326,02
|26,00
|Близеева Ирина Ивановна
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 32Н
|16:50:011114:67
|2 560 566,38
|37,50
|Общество с ограниченной ответственностью "КСМУ-7", ИНН: 1655152172
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д 6/57, пом № 1104
|16:50:011114:70
|2 157 703,93
|31,60
|Хабибуллин Линар Наильевич
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 1103
|16:50:011114:71
|3 209 243,19
|47,00
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д 6/57, пом 1107
|16:50:011114:81
|1 829 951,44
|26,80
|Самитов Айнар Айдарович
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 1111
|16:50:011114:82
|15 066 963,49
|277,00
|Общество с ограниченной ответственностью "Домин", ИНН: 1657088317
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 1109
|16:50:011114:83
|1 877 748,68
|27,50
|Общество с ограниченной ответственностью "Домин", ИНН: 1657088317
|Волкова, 57Лесгафта, 6
|Республика Татарстан, г Казань, ул Лесгафта, д. 6/57, 1110
|16:50:011114:84
|15 263 493,08
|248,60
|Общество с ограниченной ответственностью "Домин", ИНН: 1657088317
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 60/12, помещения №2-7, 9-14
|16:50:011123:1092
|15 029 790,78
|247,10
|Семененко Александр Петрович
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 60/12
|16:50:011123:1203
|6 803 513,32
|140,70
|Дегтярева Владислава Евгеньевна Доля 1/12;
Дегтярева Ольга Владимировна Доля 7/12;
Дегтярева Ольга Владимировна Доля 4/12
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 60/12
|16:50:011123:1243
|13 618 657,05
|223,90
|Гарипов Булат Ильдусович
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 60/12, цок.(23,27)
|16:50:011123:1363
|1 907 573,49
|28,20
|Савинов Илья Николаевич
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 60/12
|16:50:011123:1380
|13 636 904,47
|224,20
|Гарипова Нонна Камоевна
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 60/12
|16:50:011123:1382
|15 181 852,61
|249,60
|Бастракова Алла Георгиевна Доля 1/2;
Лазарева Лидия Ивановна Доля 1/2
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 60/12, пом 3,4,5,7,8,9,10
|16:50:011123:1384
|13 594 327,16
|223,50
|Андреев Ильфат Дамирович
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Волкова, д.60/12
|16:50:011123:1391
|7 694 328,35
|126,50
|Хузиахметов Марат Равильевич
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Волкова, д.60/12
|16:50:011123:1392
|3 562 303,32
|56,20
|Абдулганиев Султан Галлямович
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Волкова, д.60/12
|16:50:011123:1396
|6 091 411,90
|96,10
|Кривошеина Ольга Евгеньевна
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Волкова, д.60/12
|16:50:011123:1402
|9 202 781,65
|151,30
|Сафина Наиля Фаритовна
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|г Казань, ул Волкова, д. 60/12, 2(2-5,7-12)
|16:50:011123:1411
|15 200 100,03
|249,90
|Маркелова Ирина Ивановна
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Волкова, д.60/12
|16:50:011123:1414
|13 192 883,94
|216,90
|Иваничева Надежда Александровна
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|г Казань, ул Волкова, д. 60/12, 2(1-9)
|16:50:011123:1447
|1 697 875,70
|25,10
|Маркелова Ирина Ивановна
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 60/12, 1(30,31,34-38)
|16:50:011123:1448
|5 375 148,06
|84,80
|Абдулганиева Диана Ильдаровна
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 60/12, 8(1-10)
|16:50:011123:1449
|15 028 716,15
|278,90
|Гарипов Булат Ильдусович
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 60/12
|16:50:011123:1469
|10 468 996,79
|902,10
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|г Казань, ул Волкова, д. 60/12
|16:50:011123:1470
|33 442 460,47
|736,80
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|г Казань, ул Волкова, д. 60/12
|16:50:011123:1473
|6 082 097,86
|134,00
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 60/12, пом 117
|16:50:011123:1553
|1 320 813,79
|29,10
|Андриянова Резеда Сахиповна Доля 4/6;
Классен Мария Юрьевна Доля 1/6;
Андриянов Роман Юрьевич Доля 1/6
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|г Казань, ул Волкова, д. 60/12, 11Н
|16:50:011123:527
|14 920 944,79
|276,90
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 60Лесгафта, 12
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 60/12, 1000
|16:50:011123:544
|47 193 078,54
|875,80
|Савинов Илья Николаевич Доля 1/2;
Сибгатуллин Айрат Маратович Доля 1/2
|Волкова, 55 / Айвазовского, 21
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 55/21
|16:50:011114:103
|2 739 715,63
|40,20
|Гафиятуллин Эдуард Халитович
|Волкова, 55 / Айвазовского, 21
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 55/21
|16:50:011114:123
|2 698 824,35
|39,60
|Мингазетдинов Ильяс Фуатович
|Волкова, 55 / Айвазовского, 21
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 55/21
|16:50:011114:124
|2 058 194,33
|30,20
|Ерофеева Ирина Валерьевна
|Волкова, 55 / Айвазовского, 21
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 55/21, пом подвала (№22,22а,22б)
|16:50:011114:143
|446 004,56
|35,30
|Ключарев Юрий Евгеньевич
|Волкова, 55 / Айвазовского, 21
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 55/21
|16:50:011114:184
|2 112 716,03
|31,00
|Березинская Елена Васильевна
|Волкова, 55 / Айвазовского, 21
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 55/21, пом цокольного этажа: №1-11
|16:50:011114:218
|11 900 814,87
|194,20
|Ахатов Альберт Наилевич
|Волкова, 55 / Айвазовского, 21
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Волкова, д.55/21, пом.7
|16:50:011114:219
|2 719 269,99
|39,90
|Аграновский Лев Александрович
|Волкова, 55 / Айвазовского, 21
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 55/21, 1010
|16:50:011114:231
|36 937 882,20
|568,60
|Макканн Светлана Владимировна
|Волкова, 55 / Айвазовского, 21
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 55/21
|16:50:011114:246
|2 572 529,26
|39,60
|Булатов Олег Рашидович
|Волкова, 55 / Айвазовского, 21
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 55/21, 2
|16:50:011114:32
|2 760 161,27
|40,50
|Белова Вероника Владимировна
|Волкова, 55 / Айвазовского, 21
|г Казань, ул Волкова, д. 55/21, 1002
|16:50:011114:35
|6 015 790,98
|94,20
|Общество с ограниченной ответственностью "Альянс", ИНН: 1655328404
|Волкова, 52
|г Казань, ул Волкова, д. 52
|16:50:011123:465
|10 029 374,26
|309,40
|Общество с ограниченной ответственностью "Эмир-Ойл", ИНН: 1660152570
|Волкова, 48Айвазовского, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 48/22, 40-45
|16:50:011121:349
|6 103 391,76
|105,70
|Каргина Юлия Александровна
|Волкова, 48Айвазовского, 22
|г Казань, ул Волкова, д. 48/22, б/н
|16:50:011121:350
|7 673 990,21
|132,90
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 48Айвазовского, 22
|г Казань, ул Волкова, д. 48/22, 37-39
|16:50:011121:465
|6 721 237,48
|116,40
|Перминова Татьяна Анатольевна
|Волкова, 48Айвазовского, 22
|г Казань, ул Волкова, д. 48/22, 1(28-33,35,36)
|16:50:011121:468
|7 160 081,16
|124,00
|Габайдуллина Юлия Игоревна Доля 1/2;
Габайдуллин Донат Асгатович Доля 1/2
|Волкова, 48Айвазовского, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 48/22, 1(12,14-20)
|16:50:011121:470
|7 673 990,21
|132,90
|Габайдуллина Юлия Игоревна Доля 1/2;
Габайдуллин Донат Асгатович Доля 1/2
|Волкова, 48Айвазовского, 22
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Волкова, д.48/22
|16:50:011121:632
|8 280 287,41
|143,40
|Данилов Дмитрий Александрович
|Волкова, 48Айвазовского, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 48/22, 1006
|16:50:011121:633
|7 304 437,64
|126,50
|Обществo с ограниченной ответственностью "Лэззэт", ИНН: 1655366784
|Волкова, 48Айвазовского, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 48/22, 1005
|16:50:011121:640
|5 338 765,06
|93,20
|Умнова Эльза Викторовна
|Волкова, 38
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 38
|16:50:011121:137
|1 180 736,29
|299,90
|Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", ИНН: 1657122825
|Волкова, 36
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 36
|16:50:011121:136
|4 119 368,40
|164,00
|Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", ИНН: 1657122825
|Волкова, 36
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 36
|16:50:011121:702
|2 052 148,77
|81,70
|Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", ИНН: 1657122825
|Волкова, 31
|г Казань, ул Волкова, д. 31, 1101
|16:50:011112:261
|7 783 335,57
|166,30
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 31
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 31, пом 1 ур (1)
|16:50:011112:271
|1 169 367,15
|261,30
|Вагапова Римма Фаритовна Доля 1/2;
Мингазетдинова Раися Нуровна Доля 1/2
|Волкова, 31
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 31, 1(1-4)
|16:50:011112:273
|7 783 335,57
|166,30
|Хевронина Екатерина Федоровна
|Волкова, 31
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 31
|16:50:011112:305
|10 773 642,00
|478,90
|Вагапова Римма Фаритовна Доля 1/2;
Мингазетдинова Раися Нуровна 1/2
|Волкова, 26
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, дом 26
|16:50:011121:123
|1 921 553,74
|426,90
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 26
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 26, помещение №1000
|16:50:011121:337
|8 367 537,19
|182,30
|Николаев Илья Семёнович
|Волкова, 25
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Волкова, д.25
|16:50:011121:630
|122 595,65
|58,80
|Фатхутдинов Рустем Харисович
|Волкова, 25
|Республика Татарстан, район Вахитовский, г Казань, ул Волкова, дом 25
|16:50:250316:32
|210 580,96
|101,00
|Фатхутдинов Рустем Харисович
|Волкова, 22
|г Казань, ул Волкова, д. 22, 52
|16:50:011121:415
|136 257,87
|30,20
|Сафиуллина Гузель Равильевна
|Волкова, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 22, 200
|16:50:011121:428
|254 017,16
|56,30
|Камаров Радик Ренатович
|Волкова, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 22, 201
|16:50:011121:431
|328 462,68
|72,80
|Сунь Сяовэй
|Волкова, 22
|г Казань, ул Волкова, д. 22, 203
|16:50:011121:434
|285 600,11
|63,30
|Камаров Радик Ренатович
|Волкова, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 22, 202
|16:50:011121:436
|453 440,93
|100,50
|Телегина Евгения Андреевна
|Волкова, 22
|г Казань, ул Волкова, д. 22, 23
|16:50:011121:442
|118 210,47
|26,20
|Шигабутдинова Лия Зуфаровна
|Волкова, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 22, 51
|16:50:011121:448
|113 698,62
|25,20
|Валиева Динара Рамилевна
|Волкова, 22
|г Казань, ул Волкова, д. 22, 71
|16:50:011121:484
|121 368,77
|26,90
|Тагиева Сакинат
|Волкова, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 22, 87
|16:50:011121:485
|134 001,95
|29,70
|Садриева Зульфия Закарьевна
|Волкова, 22
|г Казань, ул Волкова, д. 22, 35
|16:50:011121:505
|171 901,49
|38,10
|Идрисова Альбина Раисовна Доля 1/2;
Идрисов Марсел Эдуардович Доля 1/2
|Волкова, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д. 22, 1130
|16:50:011121:644
|804 011,69
|178,20
|Мухаметшин Артур Рустамович
|Волкова, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 22, нежилое помещение №1136
|16:50:011121:647
|161 975,42
|35,90
|Сабирова Зулфия Маряговна
|Волкова, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 22, нежилое помещение №1133
|16:50:011121:648
|243 188,72
|53,90
|Сабирова Зулфия Маряговна
|Волкова, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 22, Нежилое помещение №1132
|16:50:011121:650
|161 975,42
|35,90
|абирова Зулфия Маряговна
|Волкова, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 22, Нежилое помещение №1138
|16:50:011121:651
|246 347,02
|54,60
|Сабирова Зулфия Маряговна
|Волкова, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 22, нежилое помещение №1134
|16:50:011121:652
|157 914,75
|35,00
|Сабирова Зулфия Маряговна
|Волкова, 22
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 22, Нежилое помещение №1131
|16:50:011121:654
|161 073,05
|35,70
|Сабирова Зулфия Маряговна
|Волкова, 18
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 18
|16:50:011121:134
|128 029 740,00
|4 296,30
|Муниципальное образование город Казань РТ
Собственность
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) Федеральный Университет", ИНН: 1655018018
Оперативное управление
|Волкова, 18
|г Казань, ул Волкова, д. 18, 1005
|16:50:011121:491
|688 306,62
|30,30
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 18
|г Казань, ул Волкова, д. 18, 1006
|16:50:011121:496
|645 145,48
|28,40
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 18
|г Казань, ул Волкова, д. 18, 1007
|16:50:011121:497
|570 181,39
|25,10
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 18
|г Казань, ул Волкова, д. 18, 1008
|16:50:011121:498
|1 603 777,13
|70,60
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 19
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 19, пом 1-21
|16:50:011112:281
|10 553 628,38
|256,50
|Общество с ограниченной ответственностью "РГС Недвижимость", ИНН: 7714311519
|Волкова, 19
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, дом 19
|16:50:011112:82
|1 014 531,39
|224,80
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 13
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 13, пом 1003
|16:50:011112:479
|12 422 039,66
|265,90
|Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество), ИНН: 1653001805
|Волкова, 13
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 13, пом 1004
|16:50:011112:480
|12 361 307,62
|264,60
|Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество), ИНН: 1653001805
|Волкова, 13
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 13, пом 1010
|16:50:011112:485
|1 200 625,87
|25,70
|Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество), ИНН: 1653001805
|Волкова, 13
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 13, пом 1014
|16:50:011112:489
|2 522 715,84
|54,00
|Винокуров Дмитрий Павлович
|Волкова, 13
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 13, пом 1018
|16:50:011112:493
|1 359 463,54
|29,10
|Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество), ИНН: 1653001805
|Волкова, 13
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 13, пом 1033
|16:50:011112:508
|1 621 078,51
|34,70
|Сафина Муршида Садртдиновна
|Волкова, 13
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 13, пом 1041
|16:50:011112:516
|1 359 463,54
|29,10
|Тихонов Александр Владимирович
|Волкова, 13
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 13, пом 1046
|16:50:011112:521
|1 392 165,41
|29,80
|Хусаинова Татьяна Николаевна
|Волкова, 13
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 13, пом 1073
|16:50:011112:547
|2 658 195,02
|56,90
|Винокуров Дмитрий Павлович
|Волкова, 14
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 14, пом 1(10-14); 2(9-14)
|16:50:011121:474
|2 934 986,89
|77,90
|Муниципальное образование "город Казань Республики Татарстан"
|Волкова, 7Старая, 29
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 7/29, пом №1
|16:50:011112:140
|11 705 863,05
|201,80
|Хусаинова Снежана Юрьевна
|Волкова, 7Старая, 29
|Российская Федерация, Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 7/29, нежилое помещение №5
|16:50:011112:141
|7 946 993,25
|137,00
|Верзакова Вера Николаевна
|Волкова, 7Старая, 29
|Российская Федерация, Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 7/29, кв 6
|16:50:011112:142
|3 796 263,77
|62,80
|Даминов Альберт Гумерович Доля 1/2;
Евдокимов Валерий Александрович Доля 1/2
|Волкова, 7Старая, 29
|Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 7/29, пом 2001
|16:50:011112:163
|5 660 006,00
|100,00
|Верзаков Александр Александрович Доля 1/2;
Верзакова Вера Николаевна Доля 1/2
|Волкова, 7Старая, 29
|Российская Федерация, Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 7/29, пом 4
|16:50:011112:171
|16 583 433,60
|322,70
|Шаймиева Екатерина Валерьевна
|Волкова, 7Старая, 29
|Российская Федерация, Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 7/29, пом 3
|16:50:011112:173
|10 203 475,28
|175,90
|Пашков Сергей Игоревич
|Волкова, 7Старая, 29
|Российская Федерация, Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 7/29, пом 2
|16:50:011112:174
|9 489 986,10
|163,60
|Пашков Сергей Игоревич
|Волкова, 7Старая, 29
|Российская Федерация, Республика Татарстан, г Казань, ул Волкова, д 7/29, пом 26
|16:50:011112:320
|1 754 601,82
|31,00
|Гатауллина Лилия Шамилевна
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1103
|16:50:011121:843
|4 108 486,48
|142,20
|Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП-В", ИНН: 1655367322
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1104
|16:50:011121:844
|5 012 815,79
|173,50
|Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП-В", ИНН: 1655367322
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1105
|16:50:011121:845
|7 457 105,21
|258,10
|Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП-В", ИНН: 1655367322
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1106
|16:50:011121:846
|2 753 437,14
|95,30
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1100
|16:50:011121:847
|4 905 914,24
|169,80
|Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП-В", ИНН: 1655367322
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1101
|16:50:011121:848
|3 146 372,56
|108,90
|Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП-В", ИНН: 1655367322
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1102
|16:50:011121:849
|4 747 006,53
|164,30
|Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП-В", ИНН: 1655367322
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1000
|16:50:011121:974
|11 282 447,06
|390,50
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1001
|16:50:011121:975
|7 668 019,07
|265,40
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1003
|16:50:011121:976
|17 757 213,73
|614,60
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 2000
|16:50:011121:977
|34 003 359,64
|1 176,90
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1002
|16:50:011121:979
|866 769,30
|30,00
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1004
|16:50:011121:980
|1 389 720,11
|48,10
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1200
|16:50:011121:981
|2 351 834,03
|81,40
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1202
|16:50:011121:983
|1 028 566,24
|35,60
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1123
|16:50:011121:984
|89 306 130,21
|3 091,00
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1203
|16:50:011121:985
|1 759 541,68
|60,90
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1204
|16:50:011121:986
|4 943 474,24
|171,10
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1205
|16:50:011121:987
|1 759 541,68
|60,90
|Сведения отсутствуют
|Волкова, 12
|Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ Казань, г Казань, ул Волкова, д 12, пом 1207
|16:50:011121:989
|1 571 741,66
|54,40
|Сведения отсутствуют
|Петербургская, 53/1Волкова, 1
|Республика Татарстан, г Казань, ул Петербургская, д. 53/1
|16:50:011107:25
|11 616 151,39
|289,60
|Обществo с ограниченной ответственностью "С-ХОЛДИНГ", ИНН: 1655417661
|Достоевского, 18 Волкова, 75
|Республика Татарстан, г Казань, ул Достоевского, д 18/75, пом 1(5,6)
|16:50:011115:240
|3 823 517,35
|92,30
|Акционерное общество "Татавтодор", ИНН: 1660110241
|Достоевского, 18 Волкова, 75
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Достоевского, д.18/75
|16:50:011115:259
|2 808 270,81
|41,00
|Исхакова Инесса Евгеньевна
|Достоевского, 18 Волкова, 75
|Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Достоевского, д.18/75
|16:50:011115:263
|645 732,35
|80,70
|Исхакова Инесса Евгеньевна
|Достоевского, 18 Волкова, 75
|Российская Федерация, Республика Татарстан, г Казань, ул Достоевского, здание 18/75, пом 2Н
|16:50:011115:266
|53 367 845,34
|978,10
|Российская Федерация
Собственность
Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный радиочастотный центр", ИНН: 7706228218
Хозяйственное ведение
|Достоевского, 18 Волкова, 75
|Республика Татарстан, г Казань, ул Достоевского, д 18/75
|16:50:011115:360
|46 880 008,60
|1 249,70
|Сведения отсутствуют
|Достоевского, 18 Волкова, 75
|Республика Татарстан, г Казань, ул Достоевского, д. 18/75
|16:50:011115:57
|297 143 389,14
|5 445,90
|Акционерное общество "Татавтодор", ИНН: 1660110241
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