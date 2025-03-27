С 1 сентября 2025 года в России изменятся правила освидетельствования водителей

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С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Минздрав России планирует внести изменения в порядок проведения таких проверок, сообщили в РИА «Новости».

Согласно проекту приказа, при оказании экстренной медицинской помощи, например участникам ДТП или людям с признаками интоксикации, будут собирать образцы мочи и крови. Эти образцы будут храниться в течение недели для возможного дальнейшего анализа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также обновится список наркотиков и психотропных веществ, которые подлежат обязательным исследованиям. В документе уточняются вопросы получения согласия на освидетельствование и основания для отказа от него.



Анастасия Фартыгина