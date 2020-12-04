Лауреаты премии «Реальный рейтинг — 2020»

Список предприятий-лауреатов ежегодной деловой премии, которую вручает «Реальное время»

Фото: Максим Платонов

Вот уже в четвертый раз мы оглашаем список компаний из Поволжского федерального округа, которые добились самых впечатляющих финансовых результатов по итогам года, по версии «Реального рейтинга». Несмотря на все сложности и неприятные сюрпризы уходящего года, многие компании в ПФО смогли найти решения и идеи, чтобы развиваться дальше. Перед вами — список компаний, ставших лидерами в своих номинациях. Четыре из них представляют Татарстан, два — Мордовию, по одной премии получили Нижний Новгород, Самара, Ижевск и Уфа.

Как рассчитывался «Реальный рейтинг»

Лидеров в 9 общих и 1 специальной номинации определяла аналитическая служба «Реального времени» и команда независимых экспертов. Методология расчета уникальна, открыта и прозрачна, в формуле расчета рейтинга используются открытые показатели, которые продемонстрировали компании: размер активов, выручка, чистая прибыль, рентабельность и объем выплаченных налогов. Их веса в формуле учтены в соответствии со значимостью. Каждый показатель имеет строгое цифровое значение, которое легко проверить по открытым источникам. Таким образом, деловую премию «Реальный рейтинг» по праву можно считать беспристрастной и справедливой.



Специальную премию «Производительность труда» для компаний из сферы пищевой промышленности, рассчитывали с использованием двух показателей: финансового (объема выручки) и количественного (среднесписочной численности компании за отчетный год).

Список участников экспертного совета Премии-2020:

генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров;

председатель комиссии Торгово-промышленной палаты РФ по корпоративным финансам, член общественного совета при Федеральном казначействе, председатель правления «Аудит Груп» Борис Любошиц;

президент-председатель правления холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков;

директор консалтингового агентства Bright Consulting Мария Яшенкова;

заместитель председателя правления «Института развития финансовых рынков» Валерий Петров;

вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.



IT: ООО “МФИ СОФТ” (Нижний Новгород)

Генеральный директор — Иван Смирнов.



Выручка за 2019 год (согласно открытым данным) — 16,4 млрд рублей.



Чистая прибыль за 2019 год — 4,6 млрд рублей.

Лидером в самой высокотехнологичной номинации в 2020 году стал дебютант “Реального рейтинга”. ООО “МФИ Софт”, разработчик ПО, зарегистрированный в Нижнем Новгороде. Главный офис компании находится в Москве, а в Нижнем Новгороде размещена площадка разработки и производства. В качестве своей сферы деятельности заявляет разработку систем легального контроля и СОРМ (средств проведения оперативно-разыскных мероприятий). За 10 лет, которые прошли с момента начала этой работы, на территории Российской Федерации внедрены уже более полутора тысяч решений, предложенных компанией в этом направлении.



Фото: nag.ru

Есть и еще несколько направлений работы “МФИ Софт”— системы информационной безопасности (DLP-системы, способы защиты баз данных, защиты от DDoS-атак) и антифрод-системы (помогающие отследить мошеннические транзакции для банков и других организаций, которые осуществляют дистанционные расчеты с клиентами).

Среди партнеров— МегаФон, Билайн, МТС, Ростелеком и другие компании.

С 2017 года “МФИ Софт” входит в состав инвестиционно-управляющей группы “Цитадель”, которая объединяет ведущие российские компании, которые разрабатывают решения для СОРМ и обеспечивают информационную безопасность.



Автодилеры: ООО «УК «ТРАНСТЕХСЕРВИС» (Набережные Челны)

Генеральный директор: Даниил Зубарев.



Выручка за 2019 год (согласно открытым данным) — 8,7 млрд рублей.



Прибыль за 2019 год (согласно открытым данным) — 882,1 млн рублей.

Татарстанский автодилер “ТрансТехСервис” второй год подряд получает премию “Реальный рейтинг” в своей номинации. Будучи крупнейшим продавцом автомобилей в Татарстане, компания имеет и более 10 филиалов в 6 регионах страны. В этом году руководство компании перешло к сыну основателя ГК “ТрансТехСервис”, Вячеслава Зубарева — Даниилу. Сам Вячеслав Николаевич продолжает управлять рядом компаний, входящих в группу. В сентябре этого года он возглавил ассоциацию “Российские автомобильные дилеры”.

Генеральный директор ООО «УК «ТрансТехСервис» Даниил Зубарев. Фото: пресс-служба «ТрансТехСервиса»

В 2020 году ТТС вошел в тройку лидеров по продажам новых автомобилей среди 200 автодилеров России: за минувший год ТТС реализовал более 58 тысяч новых машин, попав в перечень компаний с минимальным спадом объемов продаж. Компания регулярно удостаивается признания в среде конкурентов и коллег. Ее отмечают и производители автомобилей, марки которых представляет в России ТТС. Так, например, Тойота Центр ТТС (Йошкар-Ола) стал одним из трех в России, удостоившихся награды Ichiban, которую вручает Toyota Center Europe — эта награда выделяет лучших по уровню обслуживания клиентов. А в списке из 200 крупнейших частных компаний Forbes ТрансТехСервис занял 120 место.

Пищевое производство: ОАО “Милком” (Ижевск)

Генеральный директор: Василий Микрюков.



Выручка за 2019 год (согласно открытым данным) — 22,9 млрд рублей.



Прибыль за 2019 год (согласно открытым данным) — 525,6 млн рублей.

Компания “Милком” с офисом в Ижевске была создана на базе субхолдинга “КОМОС ГРУПП”. В ее ведении — 20 брендов молочной продукции федерального уровня. Самые популярные из них — “Село Зеленое” и “Молочная речка”. Компания реализует молочную продукцию 6 крупных производителей региона. Среди них — Казанский молочный комбинат.

Фото: dairynews.ru

В числе партнеров ОАО “Милком” — крупнейшие сетевые продуктовые ритейлеры страны: “Лента”, “Ашан”, X5 Retail Group, Metro, “Магнит” и другие. В начале октября 2020 года компания была признана лучшим поставщиком 2020 года X5 Retail Group в категории СТМ. Различные продукты, производящиеся под брендами компании, удостаивались высоких наград на престижных российских конкурсах — например, творог и биопродукт “Иммунолакт” торговой марки “Село Зеленое” получили награды в 2019 году на международном конкурсе “Гарантия качества”.

Пищевой ритейл: АО “Надежда” (г. Ковылкино, Мордовия)

Генеральный директор: Владимир Бобров.



Выручка за 2019 год (согласно открытым данным): 807,6 млн рублей.



Прибыль за 2019 год (согласно открытым данным): 64,8 млн рублей.

АО “Надежда” имеет штаб-квартиру в небольшом городе Ковылкино (Мордовия). Уставный капитал компании в 2019 году был изменен с 25 803 рублей до 441 528 рублей. Тогда же АО “Надежда” было исключено из реестра малого и среднего предпринимательства. В качестве основного вида деятельности компании указывается розничная торговля молочными продуктами в специализированных магазинах.

Еще два вида деятельности компании относятся к категории “Производство” (они относятся к производству сливочного масла, сыра и сырных продуктов). Дело в том, что этой компании принадлежит маслосырзавод “Надежда” в Ковылкино, который производит 15 наименований сыров (например, “Янтарь”) и сливочное масло. Ранее он входил в структуру компании “Юнимилк”, а теперь, после слияния “Юнимилка” с молочным бизнесом Danone в России, принадлежит АО “Данон Русь”.

Фото: moyaokruga.ru

На сегодняшний день основным заказчиком АО “Надежда” по госконтрактам, судя по открытым данным, является Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия. Продукция завода поставляется не только в родную Мордовию, но и в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург.

Ритейл: ООО “Агава” (Казань)

Генеральный директор: Дмитрий Бреев.



Выручка за 2019 год (по открытым данным): 13,1 млрд рублей.



Прибыль за 2019 год (по открытым данным): 695,5 млн рублей.

Вот уже третий год подряд в “Реальном рейтинге” среди ритейлеров Поволжья лидирует казанское ООО “Агава”. Оно развивает сеть DIY-гипермаркетов и супермаркетов “МЕГАСТРОЙ”. Сейчас в сети 12 гипермаркетов в разных городах и регионах: 4 в Казани, 2 в Набережных Челнах, 2 в Ульяновске и по одному — в Стерлитамаке, Йошкар-Оле, Чебоксарах и Саранске.

История компании начиналась в 1992 году — тогда она продавала запорную арматуру и элементы трубопроводов. Развитие розничной сети началось в 1998 году — с этого началась сеть магазинов стройматериалов “Агава”. Сеть гипермаркетов “МЕГАСТРОЙ” развивается с 2005 года. К настоящему моменту компания сотрудничает более чем с 1000 поставщиков из России, ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня сеть гипермаркетов “Мегастрой” входит в десятку крупнейших DIY-ретейлеров России.

Фото: kazan.megastroy.com

Есть в портфеле компании и социальные, и инвестиционные проекты. Так, в августе нынешнего года открылась вторая очередь рыбоводного комплекса “Биосфера-Фиш”в Лаишевском районе Татарстана. Под крылом компании продолжается строительство бизнес-парка “Азинский”.

Сельское хозяйство: АО “Агрофирма “Октябрьская” (с. Большая Елховка, Мордовия)

Генеральный директор: Александр Андин.



Выручка за 2019 год (согласно открытым источникам): 7 млрд рублей.



Прибыль за 2019 год (согласно открытым источникам): 1 млрд рублей.

Основная сфера деятельности компании — животноводство. Но в списке ОКВЭДов еще тридцать позиций. Это действительно многоотраслевое сельхозпредприятие. Собственная торговая сеть компании включает 70 магазинов на территории республики Мордовия и в Нижнем Новгороде, а ее продукция продается в 33 регионах страны. У АО “Агрофирма “Октябрьская” несколько собственных брендов: колбасная продукция и полуфабрикаты марки “Деревня Свежино”, мясо птицы под брендом “Гринко”, молочные продукты и мороженое “Милкоф”, кондитерские изделия “Елховский пекарь”.

Фото: oktbroiler.ru

История предприятия началась еще в советские времена, в 1979 году. За это время агрофирма выросла до масштабов одного из крупнейших в Поволжье сельхозпроизводителей. Агрофирма удостоена высшей награды страны «За изобилие и процветание России» в номинации «Финансовая стабильность» и за все время существования восемь раз признавалась лучшим представителем агропромышленной отрасли СССР и Российской Федерации. Предприятие входит в число системообразующих предприятий в России.

Телевидение и связь: ПАО “Башинформсвязь” (Уфа)

Генеральный директор: Сергей Алферов



Выручка за 2019 год (по данным открытых источников): 6,3 млрд рублей.



Прибыль за 2019 год (по данным открытых источников): 1,9 млрд рублей.

ПАО “Башинформсвязь” — 100%-ная дочерняя компания “Ростелекома” — становилась лауреатом “Реального рейтинга” в своей номинации и в минувшем году, удержав таким образом свою марку.

На сегодняшний день это основной игрок на рынке фиксированной связи Башкирии. Компания развивает ШПДИ и кабельное телевидение под брендом “Баштел”. Она действует во всех районах Башкирии, обеспечивая телефонную связь, Интернет и телевидение в республике. Кроме прочего, “Башинформсвязь” ведет скупку телеком-компаний в других регионах в интересах материнской компании.

Фото: tadviser.ru

По итогам 2019 года ПАО “Башинформсвязь” заплатит своему единственному акционеру, “Ростелекому”, дивидендов в размере 838,75 млн рублей — около 44% полученной прибыли.

Фармацевтическая промышленность: ООО “Пранафарм” (Самара)

Генеральный директор: Елена Мишина.



Выручка за 2019 год (по данным открытых источников): 2,1 млрд рублей.



Прибыль за 2019 год (по данным открытых источников): 584,8 млн рублей.

Самарская фармкомпания “Пранафарм” — дебютант на пьедестале “Реального рейтинга”. Предприятие работает с 2002 года (было основано в сотрудничестве с нидерландскими инвесторами). Специализируется компания на выпуске небрендированных дженериков. Например, здесь производится индапамид (гипертоникам известен его более популярный аналог — индап) или каптоприл (он же капотен). Приоритеты производства — препараты из перечня ЖНВЛП, многие препараты из ассортимента обладают антигипертензивным действием (препятствуют повышению артериального давления) или предназначены для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В эпоху коронавируса особенно интересно в списке выпускаемых препаратов звучит ремантадин (лекарство из группы противовирусных). Правда, он предназначен для лечения вовсе не от ковида, а от гриппа.

Фото: pranapharm.ru

На предприятии оборудованы несколько технологических линий производства таблеток и упаковочные линии (на которых таблетированные препараты пакуются в блистеры и баночки). “Пранафарм” много работает по госконтрактам: не случайно большая часть ассортиментной линейки предприятия входит в группу ЖНВЛП (жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов).

Строительство: ООО “Грань” (Казань)

Генеральный директор: Леонид Анисимов.



Выручка за 2019 год (согласно открытым источникам): 3,4 млрд рублей



Прибыль за 2019 год (согласно открытым источникам): 242,8 млн рублей.

В номинации “Строительство” второй год подряд лидерство удерживает казанский застройщик ООО “Грань”. В республике он известен давно и прочно, поскольку, помимо создания жилой застройки, работает и по проектам социального, культурного и промышленного назначения. В числе громких успехов ООО “Грань” — например, комплекс Белой мечети и Исламская академия в Болгаре, полилингвальный комплекс “Адымнар” в Казани, стадион “КАМАЗ” в Челнах и бассейн “Акчарлак” в столице республики, реконструкция нескольких исторических объектов в республике. Казанцы знают компанию и по ее жилым комплексам: в портфеле реализуемых проектов — ЖК “Соловьиная роща”, город-парк “Новые Горки”, несколько многоквартирных домов в разных районах Казани.

Генеральный директор ООО «Грань» Леонид Анисимов (слева) на открытии полилингвального комплекса «Адымнар». Фото: Ринат Назметдинов

В 2020 году в копилку компании уже вошли крупные достижения и помимо лидерства в “Реальном рейтинге”. Так, “Грань” вошла в число победителей проекта “100 легендарных брендов Республики Татарстан”, приуроченного к столетию образования ТАССР. А ее ЖК “Новые Горки” победил в федеральном градостроительном конкурсе “ТОП ЖК” в номинации “Лучший комплекс-новостройка в Казани, доступное жилье».

Производительность труда: АО “Эссен Продакшн АГ” (Елабуга)

Генеральный директор: Леонид Барышев.



Годовой оборот компании за 2019 год составил 23,26 млрд рублей (по данным, предоставленным компанией).

В специальной номинации этого года, которая разыгрывалась среди предприятий пищевой промышленности, победителем становится АО “Эссен Продакшн АГ”. Штаб-квартира компании базируется в Елабуге. Компания — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Торговая марка “Махеевъ” — бренд №1 в России в категориях: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица. Помимо соусного производства, АО “Эссен продакшн АГ” активно развивает и кондитерскую фабрику, которая находится в Набережных Челнах. В общем ассортименте производимой продукции 247 наименований.

Продукция компании продается по всей России, активно экспортируется в 32 страны ближнего и дальнего зарубежья (на сегодняшний момент экспорт удалось нарастить до 15% от общего объема продаж). Среди партнеров АО “Эссен Продакшн АГ” — крупнейшие торговые сети (X5Retail, “Лента”, METRO, “Магнит” и многие другие).

Фото: realnoevremya.ru

Компания ежегодно удостаивается высоких наград на престижных конкурсах. Так, в 2020 четыре продукта (кетчуп, маринад, джем от ТМ “Махеевъ”и конфета “ДаЕжъ!”) удостоились наград на престижном конкурсе “Товар года 2020”. Бренд “Махеевъ” вошел в десятку победителей в категории “Лучший российский продуктовый бренд” международной независимой маркетинговой премии Best Brands. 5 продуктов компании — кетчуп и два фитомармелада “Махеевъ”, а также два вида конфет кондитерской фабрики “Эссен” завоевали награды на выставке WorldFoodMoscow-2020.