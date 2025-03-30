Концепцию развития электромобилей в России пересмотрят из-за невыполнения планов

Фото: Максим Платонов

Концепция развития производства и использования электрического автомобильного транспорта в России, принятая в 2021 году, будет скорректирована. Изначальная стратегия не была реализована в полном объеме, фактические результаты оказались значительно ниже запланированных показателей.

Первоначальный план предполагал выпуск не менее 25 тысяч электромобилей в период с 2021 по 2024 годы, включая 17,5 тысячи машин в 2024 году. Также планировалось развернуть 9,4 тысячи зарядных станций, в том числе около 3 тысяч «быстрых» ЭЗС постоянного тока. Однако по факту в 2023 году в России было собрано всего около 4,3 тысячи электромобилей, а объем продаж новых электрокаров составил 17,8 тысячи единиц, что составляет чуть более 1% от всего автомобильного рынка.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на это, по оценке подкомиссии РСПП по развитию электромобилестроения, корпорации и частные инвесторы уже вложили около 470 млрд рублей в развитие электромобильности в России.

В рамках актуализации концепции подкомиссия подготовила около 50 мер поддержки электромобильной отрасли, включая изучение опыта Китая и западных стран в части господдержки спроса на электрокары. В сегменте коммерческой эксплуатации предлагается использовать льготный лизинг с увеличенной скидкой и пониженной процентной ставкой, а также господдержку для снижения цен на тяговые батареи, введение квот на эксплуатацию электрокаров в государственных и корпоративных парках, увеличение скидок на покупку электрокаров и корректировку нормативной базы для операторов зарядных станций.

Субсидировать строительство общедоступных ЭЗС предлагается минимум до 2030 года.

Рената Валеева