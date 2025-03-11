Продажи электромобилей в России рухнули на 68%

Фото: Рената Валеева

Рынок электромобилей в России продолжает демонстрировать резкое падение. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в феврале 2025 года было продано всего 617 новых электрокаров, что на 68% меньше, чем в феврале 2024 года (1 905 шт.). Уже восьмой месяц подряд наблюдается негативная динамика в сегменте — после 22 месяцев непрерывного роста, завершившегося в июле 2024 года.

Доля электромобилей на российском авторынке в феврале составила всего 0,8%, что в 2,3 раза ниже показателя февраля прошлого года (1,8%).

Лидером продаж среди марок электромобилей в феврале стал китайский бренд Zeekr с 181 проданным автомобилем. За ним следуют Avatr (82 шт.) и Evolute (74 шт.). Замыкают пятерку лидеров ORA (44 шт.) и «Москвич» (37 шт.).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Самым популярным электромобилем по-прежнему остается Zeekr 001 (101 проданный экземпляр), за которым следуют Avatr 11 (74 шт.), Evolute i-PRO (62 шт.), «Москвич 3e» (37 шт.) и ORA 03 (37 шт.).

По итогам двух месяцев 2025 года продажи новых электромобилей составили 1 269 единиц, что на 63% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Рената Валеева