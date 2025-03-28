Россияне тратят на весеннее обслуживание автомобилей в среднем 17 тысяч рублей

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Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» провели опрос среди 10 000 автовладельцев по всей России, чтобы изучить сезонные тренды обслуживания автомобилей.

Самой популярной процедурой стала смена шин, которую проводят 67% респондентов. Каждый второй (50%) обновляет моторное масло и фильтры, а треть (35%) выполняет балансировку колес. Проверка тормозной жидкости важна для 33%, а 23% проверяют аккумулятор. Только 5% не проводят сезонных работ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Большинство автовладельцев тратят от 5 001 до 10 000 рублей (29%), 26% — от 10 001 до 25 000 рублей, а 15% — больше этой суммы. Средние расходы составили 17 000 рублей.

88% россиян закупают расходные материалы, включая масла, антифриз и стеклоомыватель. 47% покупают жидкости, 22% — щетки стеклоочистителя, а 21% — автокосметику. Продажи расходников на «Авито» выросли на 9% за год.

28% опрошенных планируют купить летние шины, 12% — новые фары или лампы, 11% — аккумулятор, а 8% — диски или колпаки.

Большинство владельцев (28%) обращаются в любые удобные автосервисы, 14% — в официальные дилерские центры, а 10% — к частным мастерам. 24% совмещают самообслуживание с услугами специалистов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В марте 2025 года спрос на шиномонтаж вырос на 77%, а цены на тормозные жидкости подорожали в два раза, охлаждающие жидкости — на 10%, моторные масла — на 8%.

Напомним, что жители России в среднем потратили 31,2 тыс. рублей на сервисное обслуживание своих автомобилей зимой.



Матвей Гавриков