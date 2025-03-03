«Как после бомбежки»: Метшин — о состоянии дорог на ул. А. Еники

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в 2025 году по программе «Безопасные качественные дороги» отремонтируют улицы Камала, Товарищескую и А. Еники. На состояние последней жители жаловались уже много лет. На эти цели выделят 250 млн рублей, сообщил глава Приволжского и Вахитовского районов Альберт Салихов.

— Мы вчера там (на ул. А. Еники, — прим. ред.) — как после бомбежки, поэтому мы все ждем капитального ремонта, — отметил мэр города Ильсур Метшин.

На плохое состояние улицы жители города жаловались на протяжении нескольких лет. На проведение ремонтных работ на участке улицы от Вишневского до Товарищеской будет выделено 93,6 млн рублей.

В марте 2024 года, читатели «Реального времени» обращались с жалобами на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на улице Амирхана Еники. В ответ на запрос издания о планах по ремонту мэрия Казани сообщила, что данный участок не был включен в программу капремонта на 2024 год, так как программа еще не сформирована.

Елизавета Пуншева