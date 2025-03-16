Автодилеры прогнозируют резкое снижение продаж новых машин в России в марте

Фото: Динар Фатыхов

В марте 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России могут сократиться почти вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такой прогноз озвучили российские автодилеры. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Основной причиной падения продаж эксперты называют сокращение автокредитования. Однако в сравнении с февралем 2025 года объем продаж не должен значительно уменьшиться. Президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин отметил, что в феврале уже наблюдалось снижение на 25%, и в марте этот тренд продолжится.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В марте 2024 года было продано около 145 тыс. легковых автомобилей, но в этом месяце продажи могут оказаться ниже февральских показателей на 10%.

По данным «Автостат», в феврале 2025 года в России было продано 78 тыс. новых легковушек. Прогноз Подщеколдина на март составляет 70,2 тыс. автомобилей. Автодилеры продолжают следить за ситуацией на рынке и надеются на улучшение условий для покупателей.