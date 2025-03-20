МЧС России: автомобиль «застрял в текстурах», пытаясь пересечь ручей в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Вечером 19 марта в Советском районе Казани девушка на иномарке столкнулась с трудностями, пытаясь форсировать Вознесенский ручей. Из-за весенней распутицы ее машина застряла в грязи. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Угрозы для жизни не было, но самостоятельно выбраться из неприятной ситуации ей не удалось.

На помощь девушке пришли пожарные из ПСЧ-7 и неравнодушные свидетели, которые помогли вытащить машину из непролазной грязи.

— Езжай, куда думаешь, но думай, куда едешь, — сообщило главное управление МЧС России по Татарстану.