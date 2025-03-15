BMW X5 стал лидером по доле лизинговых автомобилей в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Эксперты сервиса «Автотека» (проект «Авито Авто») провели исследование рынка лизинговых автомобилей и выявили наиболее популярные модели в Татарстане.

По результатам анализа первое место занял BMW X5, доля которого среди лизинговых авто составила 3,9%. Вторую позицию рейтинга занял Mercedes-Benz E-класс с показателем 3,8%, тройку лидеров замкнул Toyota Land Cruiser Prado (2,9%). Также в топ-5 вошли BMW 5 серии (2,4%) и Lada Largus (1,9%).

Согласно исследованию, общий объем предложения лизинговых автомобилей в России увеличился в 6,4 раза по сравнению с прошлым годом. При этом на российском рынке доминируют машины отечественных и китайских производителей.

— Важно помнить, что при покупке автомобиля из лизинга необходимо проверить его юридическую чистоту и убедиться, что договор закрыт, чтобы иметь возможность поставить транспортное средство на учет, — прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки».

В Татарстане среди автомобильных марок наибольшую популярность в лизинге получили Mercedes-Benz (3,5%), Geely (3,1%), Porsche (2,6%), BMW (2,5%) и Volvo (2,2%).

Напомним, что в феврале 2025 года в Россию было ввезено 16,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 73% меньше, чем в феврале прошлого года.



Матвей Гавриков