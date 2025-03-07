Импорт новых легковых автомобилей в Россию рухнул на 73% в феврале 2025 года

Фото: Рената Валеева

В феврале 2025 года в Россию было ввезено 16,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 73% меньше, чем в феврале прошлого года, и вдвое меньше, чем в январе (31,9 тыс. шт.). Об этом сообщили в «Автостате».

Падение импорта новых легковых машин в годовом сравнении продолжается четвертый месяц подряд (с ноября 2024 года). Февральские объемы ввоза сопоставимы лишь с низкими показателями марта — сентября 2022 года (от 6,5 тыс. до 15,7 тыс. штук).



Лидером среди брендов ввозимых новых легковых машин является китайский Changan, а среди моделей — Changan UNI-S.

Что касается импорта подержанных автомобилей, то в феврале в Россию было ввезено 18,5 тыс. единиц, что на 20% меньше, чем в феврале прошлого года, и на 5% меньше, чем в январе (19,4 тыс. шт.).

Toyota лидирует среди брендов по объему импорта подержанных автомобилей в феврале, а Honda Freed занимает первое место в модельном рейтинге.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Новые легковые автомобили в феврале импортировались преимущественно из Китая (80,9%), Киргизии (6,6%) и Беларуси (5,2%), а подержанные — из Японии (53,4%), Южной Кореи (20%) и Китая (9,6%).

Рената Валеева