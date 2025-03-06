Депутаты предложили продлить льготное автокредитование до 2030 года

Фото: Максим Платонов

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» обратились в правительство с предложением продлить программу льготного автокредитования до 2030 года. Об этом сообщает «Российская газета». Действующая программа рассчитана до 2026 года.

Обращение, направленное лидером партии Сергеем Мироновым и его коллегами по фракции, содержит предложение сохранить текущие условия для заемщиков при продлении программы.

В дополнение к этому депутаты считают необходимым предоставить возможность приобретать автомобиль на льготных условиях жителям новых регионов России и районов Крайнего Севера со скидкой в 30%. Аналогичная скидка предлагается для граждан, имеющих почетные звания федерального уровня, такие как народный артист России и другие.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Миронов подчеркнул особую важность личного транспорта в новых регионах, где ведется активное восстановление инфраструктуры и развитие социальной сферы. Он также напомнил, что программа льготного автокредитования действует с 2015 года и предоставляет гражданам возможность получать скидки до 25% на транспортные средства отечественного производства.



В январе 2025 года российские банки выдали 59,42 тыс. автокредитов на общую сумму 75,59 млрд рублей, что стало значительным снижением по сравнению с предыдущим годом.

Рената Валеева