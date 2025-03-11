Каждый 20-й новый автомобиль, проданный в России в 2025 году, выпущен в 2023-м

Фото: Ринат Назметдинов

За первые два месяца 2025 года в России было реализовано 8,3 тыс. новых легковых автомобилей, произведенных в 2023 году. Это составляет 5% от общего объема продаж новых легковых автомобилей в стране. Иными словами, каждый двадцатый проданный автомобиль был собран в позапрошлом году, заключил «Автостат».

Лидером по количеству проданных машин 2023 года выпуска стал Changan, реализовавший 626 единиц, что составляет 6,6% от общего объема продаж бренда. На втором месте находится SWM с 621 экземпляром, при этом доля «позапрошлогодних» машин в продажах SWM превышает половину (52,1%).

В пятерку лидеров также вошли LADA (492 шт.; доля — 0,9%), JAC (472 шт.; 31,5%) и Chery (291 шт.; 1,7%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Примечательно, что крайне высокую долю реализации автомобилей 2023 года выпуска имеют такие бренды, как ORA (98,8%), Livan (78,8%) и FAW (62,4%).

Что касается автомобилей 2025 года выпуска, то на их долю пришлось 4% российского рынка в январе—феврале, что соответствует 6,8 тыс. единиц. Лидирует по продажам «свежих» машин LADA (4 213 шт.; доля — 8,1%), за которой следуют Haval (1 078 шт.; 5%) и Chery (764 шт.; 4,4%). Наивысшая доля автомобилей 2025 года выпуска зафиксирована у отечественного бренда УАЗ — 21,5%.



Рената Валеева