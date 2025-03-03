Жители России потратили в среднем 31 тыс. рублей на зимнее обслуживание авто

Фото: Максим Платонов

Жители России в среднем потратили 31,2 тыс. рублей на сервисное обслуживание своих автомобилей зимой. Наиболее популярной услугой среди автовладельцев стала замена масла, которую отметили 42% опрошенных. Об этом сообщили в RT.

Согласно результатам опроса, около четверти участников (22%) посещают автосервис раз в полгода, почти каждый пятый (19%) — ежеквартально, а 15% — один-два раза в год. В среднем россияне проверяют состояние своих автомобилей на сервисах около шести раз в год.

Основным критерием при выборе автосервиса для 55% участников опроса является стоимость услуг. Большинство респондентов обращают внимание на рекламу автосервисов на сайтах с объявлениями (23%) и на наружную рекламу (23%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди востребованных услуг зимой 2025 года на первом месте оказалась замена масла (42%), на втором — шиномонтаж (39%), а на третьем — диагностика автомобиля (29%).

Что касается расходов, то 34% опрошенных потратили на посещение автосервиса до 10 тысяч рублей, 29% выделили от 10 до 30 тыс. рублей, а 12% — от 30 до 50 тыс. рублей.

Напомним, что владельцы китайских автомобилей в Казани считают свои машины приспособленными к российским морозам, однако чаще других автомобилистов готовятся к зимнему сезону. Лишь 20% автовладельцев согласны с мнением о плохой адаптации китайских авто к морозам, в то время как среди владельцев других иномарок этот показатель составляет 54%.

