Жители России потратили в среднем 31 тыс. рублей на зимнее обслуживание авто
Жители России в среднем потратили 31,2 тыс. рублей на сервисное обслуживание своих автомобилей зимой. Наиболее популярной услугой среди автовладельцев стала замена масла, которую отметили 42% опрошенных. Об этом сообщили в RT.
Согласно результатам опроса, около четверти участников (22%) посещают автосервис раз в полгода, почти каждый пятый (19%) — ежеквартально, а 15% — один-два раза в год. В среднем россияне проверяют состояние своих автомобилей на сервисах около шести раз в год.
Основным критерием при выборе автосервиса для 55% участников опроса является стоимость услуг. Большинство респондентов обращают внимание на рекламу автосервисов на сайтах с объявлениями (23%) и на наружную рекламу (23%).
Среди востребованных услуг зимой 2025 года на первом месте оказалась замена масла (42%), на втором — шиномонтаж (39%), а на третьем — диагностика автомобиля (29%).
Что касается расходов, то 34% опрошенных потратили на посещение автосервиса до 10 тысяч рублей, 29% выделили от 10 до 30 тыс. рублей, а 12% — от 30 до 50 тыс. рублей.
Напомним, что владельцы китайских автомобилей в Казани считают свои машины приспособленными к российским морозам, однако чаще других автомобилистов готовятся к зимнему сезону. Лишь 20% автовладельцев согласны с мнением о плохой адаптации китайских авто к морозам, в то время как среди владельцев других иномарок этот показатель составляет 54%.
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