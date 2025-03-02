На подъезде к Свияжску из-за празднования Масленицы образовалась пробка в 4 км

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

На подъезде к острову-граду Свияжску образовалась пробка длиной более чем в 4,18 км. Это следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

На Свияжской дамбе затор фиксируется на бордовой отметке в сторону острова. На выезде также растянулась пробка на 3,33 км — она обозначается красным.

Напомним, сегодня в Свияжске празднуют Масленицу. Для передвижения власти организовали специальный мультимодальный маршрут, который включает в себя электричку и автобус.

Елизавета Пуншева