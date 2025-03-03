В Татарстане подросток предстанет перед судом за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане перед судом предстанет 17-летний подросток, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома республики.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, подросток сел за руль автомобиля Renault Kaptur и, двигаясь по трассе М-7 «Волга» со скоростью не менее 100 км/ч, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В результате произошло столкновение с автомобилем Kia Rio, водитель которого скончался на месте. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Менделеевский горсуд.

Анастасия Фартыгина