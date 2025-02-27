Из-за тяжеловесного транспорта разрушились 800 километров дорог Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Из-за нарушений по перегрузу тяжеловесного транспорта в Татарстане разрушены около 800 км дорог. Об этом на онлайн-семинаре рассказал министр транспорта республики Фарит Ханифов.

По его словам, ужесточение наказания за перегруз не дает существенных результатов. Водители во избежание ответственности скрывают государственные номера или неоправданно снижают скорость до полной остановки в районе датчиков контроля.

Ханифов отметил, что в прошлом году нарушали правила по перегрузу 83% водителей.

При этом проблема сокрытия государственных регистрационных знаков актуальна для всех регионов России, добавил министр.



Елизавета Пуншева