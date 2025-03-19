В России подорожали запчасти, но не для всех марок автомобилей

В среднем цены на детали выросли на 1,2%, однако динамика колебалась в зависимости от марки автомобиля

Фото: Максим Платонов

С декабря 2023 года в России вступили в силу новые справочники цен на запчасти, которые страховые компании используют для расчета компенсаций по ОСАГО. В среднем цены на детали выросли на 1,2%, однако динамика колебалась в зависимости от марки автомобиля. Об этом сообщили в auto.ru.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), запчасти для Porsche, Skoda, Volkswagen и Peugeot подорожали более чем на 5%. Для Toyota рост составил 4%, а для Renault, Audi и Hyundai — более 2%. В то же время цены на комплектующие для Nissan снизились на 1,9%, для Mitsubishi — на 0,8%, а для Lada — на 0,6%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Глава РСА Евгений Уфимцев подчеркнул, что динамика цен объясняется поиском новыми поставщиками альтернативных каналов ввоза неоригинальных запчастей и колебаниями валютных курсов. Это приводит к значительным изменениям в структуре расходов поставщиков.

Несмотря на рост цен на запчасти, Уфимцев также сообщил, что по итогам 2024 года средняя стоимость полиса ОСАГО не только не увеличилась, но и снизилась на 2,6%.

Что касается страховых случаев, то в прошлом году их больше всего фиксировалось в Ингушетии, Дагестане и Приморском крае. В целом по стране частота обращений по ОСАГО осталась на уровне 2023 года, а наименьшее количество обращений за компенсацией наблюдалось на Чукотке и в Ненецком автономном округе.

Напомним, что специалисты «Авито» провели анализ рынка запчастей в Казани, согласно которому спрос на автокомпоненты для китайских автомобилей значительно увеличился в 2024 году, составив 94%.