В Татарстане на участке трассы М-7 временно приостановят движение в сторону Уфы

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на участке трассы М-7 временно приостановят движение в сторону Уфы для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Ограничения будут действовать 3 и 4 марта 2025 года с 00.00 до 01.00. Это связано с заменой балок пролетного строения путепровода.

Время окончания прекращения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) строительно-монтажных работ и погодных условий.

После завершения строительно-монтажных работ движение будет осуществляться в штатном режиме.



Елизавета Пуншева