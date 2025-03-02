В Татарстане на участке трассы М-7 временно приостановят движение в сторону Уфы
В Татарстане на участке трассы М-7 временно приостановят движение в сторону Уфы для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Ограничения будут действовать 3 и 4 марта 2025 года с 00.00 до 01.00. Это связано с заменой балок пролетного строения путепровода.
Время окончания прекращения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) строительно-монтажных работ и погодных условий.
После завершения строительно-монтажных работ движение будет осуществляться в штатном режиме.
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