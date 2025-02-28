Сенаторы предложили условия возвращения иностранных автоконцернов в Россию

Фото: Реальное время

Комитет Совфеда по экономической политике направил правительству письмо с перечнем условий для возобновления деятельности иностранных автоконцернов в России, сообщает RT.

В документе указано, что зарубежные компании смогут работать только через совместные предприятия (СП) с российскими автопроизводителями, где контроль должен оставаться за отечественной стороной. При этом все права на интеллектуальную собственность, конструкторскую документацию и разработки будут принадлежать СП.

Иностранным участникам рынка не предусмотрены льготные условия — они должны работать по общим правилам. Также одним из ключевых требований названо снятие санкций против России со стороны страны происхождения автоконцерна.

— Условия возвращения западных автобрендов должны обеспечивать преимущество российским производителям , — подчеркивают авторы документа.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявлял о необходимости изменения требований к западным компаниям, желающим вернуться на российский рынок.

Напомним, что российские покупатели в 2024 году продолжали делать ставку на автомобили из Китая, оставив позади автомобили немецких, японских и корейских марок.



Матвей Гавриков