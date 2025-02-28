Сенаторы предложили условия возвращения иностранных автоконцернов в Россию
Комитет Совфеда по экономической политике направил правительству письмо с перечнем условий для возобновления деятельности иностранных автоконцернов в России, сообщает RT.
В документе указано, что зарубежные компании смогут работать только через совместные предприятия (СП) с российскими автопроизводителями, где контроль должен оставаться за отечественной стороной. При этом все права на интеллектуальную собственность, конструкторскую документацию и разработки будут принадлежать СП.
Иностранным участникам рынка не предусмотрены льготные условия — они должны работать по общим правилам. Также одним из ключевых требований названо снятие санкций против России со стороны страны происхождения автоконцерна.
— Условия возвращения западных автобрендов должны обеспечивать преимущество российским производителям , — подчеркивают авторы документа.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявлял о необходимости изменения требований к западным компаниям, желающим вернуться на российский рынок.
Напомним, что российские покупатели в 2024 году продолжали делать ставку на автомобили из Китая, оставив позади автомобили немецких, японских и корейских марок.
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