ГК КАН Авто

Общая информация

Группа компаний «КАН Авто» — один из ключевых игроков автомобильного рынка в Казани.

Компания «КАН Авто» была основана в декабре 2005 года и начала свою работу с российского бренда LADA. В феврале 2006 года в Тольятти был подписан протокол о назначении единого дистрибьютора по Республике Татарстан.



На сегодня группа компаний «КАН Авто» — официальный дилер 10 автомобильных марок: Hyundai, LADA, KIA, Chevrolet Niva, Renault, УАЗ, Ford, Genesis, Mercedes-Benz, Nissan. В структуру компании входят центры по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей указанных марок.

Также в составе ГК — два автосалона по продаже автомобилей с пробегом, центр кузовного ремонта, пункты государственного технического осмотра.



В 2015 году компания «КАН Авто» стала официальным партнером по поставке автомобилей для чемпионата мира по водным видам спорта ФИНА 2015 и саммита БРИКС в Уфе, в 2017-м — официальным партнером на Кубке конфедераций ФИФА 2017.

Президент ГК «КАН Авто» – Колесов Александр Николаевич



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