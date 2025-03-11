Проезд по трассе Алексеевское — Альметьевск сделали платным до 2121 года

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о введении платного режима движения на автодороге Алексеевское — Альметьевск сроком на 98 лет — до 11 января 2121 года.

Согласно документу, стоимость проезда для легковых автомобилей категории I составит 4,5 рубля за километр, что обойдется водителям в 653 рубля за весь 145-километровый участок дороги. Для других категорий транспорта установлены повышенные тарифы: от 979 рублей для машин высотой 2—2,6 метра до 2 610 рублей для грузовиков с тремя осями.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Трасса, строительство которой началось в 2006 году, является частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и соединяет федеральные трассы М-7 и М-5. С момента торжественного открытия в декабре прошлого года дорога функционировала в тестовом режиме бесплатно, несмотря на готовность оборудования для взимания платы.



В качестве бесплатной альтернативы водителям предложено использовать федеральную трассу Р-239 протяженностью 147 километров. Новая скоростная магистраль позволяет развивать скорость до 150 км/ч при ширине полосы 3,75 метра.

Изначально планировавшийся тариф в 23 рубля за километр был снижен в пять раз после общественного резонанса и вмешательства руководства республики. Утвержденные тарифы действуют до конца 2025 года, дальнейшие изменения будут зависеть от решения властей.



В Казани с 9 марта снова начали взимать плату за проезд по Вознесенскому тракту.



Матвей Гавриков