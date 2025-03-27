Эксперты Авито Авто назвали оптимальное время для покупки мотоцикла с пробегом

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса и предложения на мотоциклы с пробегом за 2023-2024 годы. По их данным, наиболее выгодно приобретать байки ранней весной или осенью, когда спрос ниже, чем в пик сезона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интерес к мотоциклам традиционно растет к началу лета: в мае 2024 года он увеличился в 1,6 раза по сравнению с январем. Предложение также достигает максимума весной — в мае количество объявлений выросло на 30% относительно января.

— Наиболее благоприятное время для покупки — начало весны, когда сезон еще не стартовал, и осень, когда владельцы распродают технику. При необходимости мотоцикл можно купить в кредит через мобильное приложение, — отметил Илья Зарембо, руководитель категории «Мототехника» на Авито Авто.

Напомним, что недавно раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с директором мотоклуба «Красная площадь» Сергеем Писаренко.



Матвей Гавриков