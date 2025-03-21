В Татарстане пешеход погиб под колесами автомобиля, водитель скрылся с места ДТП

Фото: Реальное время

В Ютазинском районе Татарстана водитель неустановленного автомобиля сбил 35-летнего пешехода, который находился на проезжей части в темное время суток. Пешеход нарушил правила дорожного движения, не имея на себе световозвращающих элементов. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

От полученных травм мужчина скончался на месте. После наезда водитель покинул место происшествия, что усложнило расследование.

На месте ДТП были найдены элементы кузова, предположительно, от автомобиля марки ГАЗ. Эти улики помогли полиции в оперативно-разыскных мероприятиях. С помощью приборов автоматической фиксации нарушений ПДД удалось установить местонахождение предполагаемого автомобиля.

Вскоре водитель был найден и доставлен в полицию. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Фартыгина