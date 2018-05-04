Колесов Александр Николаевич
Общая информация
Президент ООО «Управляющая компания КАН АВТО», депутат Казанской городской Думы.
Родился 10 марта 1986 г. в Казани.
Образование:
2008 г. -Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «экономист»;
Трудовая деятельность:
2004-2004 гг. — мастер (стажер) цеха №3 ОАО «Завод Элекон»
2004-2005 гг. — мастер цеха №48 ОАО «Завод Элекон»;
2005-2006 гг. — экономист ОМТСиК ОАО «Завод Элекон»;
2006-2007 гг. — генеральный директор ООО «КАН-АВТОВАЗ»;
2007-2011 гг. — начальник Татарстанского управления региональных поставок дирекции по организации поставок автомобилей, запасных частей и техническому обслуживанию ОАО «АВТОВАЗ»;
2011-2012 гг. — начальник Татарстанского управления региональных поставок дирекции по продажам автомобилей службы вице-президента по продажам и маркетингу ОАО «АВТОВАЗ»;
2012-2014 гг. — генеральный директор ООО «КАН-АВТОВАЗ»;
С 2014 г. – президент ООО «Управляющая компания КАН АВТО».
Кандидат экономических наук
Женат, воспитывает трех дочерей
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7 843 239 77 77
- Email: priemnaya@kanavto.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018