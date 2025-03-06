Минздрав будет проверять водителей на мефедрон и ужесточит правила освидетельствования на опьянение

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Минздрав России завершает процедуру общественного обсуждения проекта приказа, вносящего изменения в правила проверки водителей на состояние опьянения. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Согласно проекту, регламент проверки будет доработан в ряде деталей. Главным нововведением станет включение мефедрона в список веществ, на которые будут проверять биоматериалы водителя. В пояснительной записке к приказу это объясняется изменением структуры наркопотребления в России. Ранее в списке присутствовали, например, опиаты и каннабиноиды.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Среди других изменений:

увеличение временного интервала между пробами выдыхаемого воздуха с 20 до 25 минут;

введение 60-минутного ограничения на сдачу анализа мочи: в случае невозможности сдачи мочи, водителю придется сдавать кровь;

забор крови у пострадавших в ДТП, нуждающихся в экстренной помощи, сразу, минуя этап проверки выдыхаемого воздуха;

введение процедуры дачи добровольного информированного согласия на проведение медицинского вмешательства. Предполагается, что отказ от подписания согласия будет автоматически приравниваться к отказу от медосвидетельствования.

По статистике ГАИ, в 2024 году в России к ответственности за вождение в состоянии опьянения привлечено более 244 тысяч человек, что является минимальным показателем с 2021 года.

Рената Валеева