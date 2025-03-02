Популярность аренды авто в Татарстане выросла на 66,5%

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В Татарстане в 2024 году интерес к аренде автомобилей возрос на 65,5%. Средняя стоимость услуги составила 2,3 тыс. рулей. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Авто».

Уточняется, что увеличилось и число предложений в той категории услуг. Рост составил более 300%.

Самой популярной маркой оказалась ВАЗ (LADA): отечественными автомобилями интересовались 21,7% аудитории прокатных машин. Второе место занимает Daewoo с долей 13,7%, а третья строчка досталась Hyundai с 10,4%. Замыкают топ-5 Mercedes-Benz и BMW с показателями 8% и 7% соответственно, — сообщили в пресс-службе.

— Интерес к аренде авто в Татарстане в 2024 году вырос на 65,5%, и на этом, в том числе, сказалось развитие внутреннего туризма. По данным нашего опроса, почти половина россиян — 48% — путешествуют по стране на автомобиле. Популярность аренды растет и благодаря развитию сервисов бронирования, в том числе, на нашей платформе. Мы наблюдаем и значительное расширение ассортимента предлагаемых моделей, и кратный рост числа предложений, — прокомментировал руководитель департамента аренды автомобилей Илья Зарембо.

Напомним, что в январе 2025 года в Татарстане наблюдался резкий рост предложений новых автомобилей — в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты платформы «Авито Авто» проанализировали данные и выяснили, что интерес пользователей к новым моделям также возрос на 14,7%. Несмотря на увеличение количества предложений, средняя цена на новые автомобили незначительно снизилась.

Елизавета Пуншева