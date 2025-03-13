Автодилеры просят правительство о льготных кредитах для спасения отрасли

Фото: Максим Платонов

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась в правительство с просьбой о срочных мерах поддержки для стабилизации ситуации в авторетейле, оказавшемся под давлением экономических факторов. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст письма, направленного премьер-министру Михаилу Мишустину и замминистра торговли Роману Чекушову, ключевой просьбой дилерского сообщества является организация целевой программы льготного кредитования для дилерских сетей.

В частности, РОАД настаивает на создании возможности получения кредитов по ставке, не превышающей 10%. На фоне текущей ключевой ставки Центробанка в 21% такая мера позволит автодилерам пополнять оборотные средства, остро необходимые для поддержания деятельности.

— Высокие процентные ставки делают кредитование для дилеров практически невозможным, что ставит под угрозу их финансовую стабильность, — отмечают в РОАД.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо льготных кредитов, дилеры призывают к разработке комплексного плана мер по стабилизации ситуации на автомобильном рынке в целом.

Продажи новых автомобилей в России демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению с начала года. По пессимистичным прогнозам, к концу 2025 года падение может достигнуть критической отметки в 50%. В РОАД предупреждают, что без государственной поддержки закрытие дилерских центров станет неизбежным, что приведет к массовым увольнениям и негативно скажется на экономике регионов.

В обращении также подчеркивается, что снижение продаж ставит под угрозу реализацию ряда важных проектов по локализации автомобильного производства на территории Российской Федерации.

С февраля 2022 года отечественный авторынок претерпел серьезную трансформацию — теперь он захвачен брендами из Поднебесной. Однако в этом году ситуация на мировой арене начала меняться, и эксперты заговорили о возвращении в Россию некогда популярных марок автомобилей. Подробнее — в материале «Реального времени».



Рената Валеева