В России могут ужесточить требования к локализации автомобилей в такси

Фото: Максим Платонов

В такси будут использовать автомобили, которые прошли оценку по уровню локализации и большая часть сборки которых производилась на территории России. Также предлагается допускать к работе в такси машины, произведенные в рамках СПИК с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

Если автомобиль произведен по СПИК после 1 марта 2025 года, его допуск в реестр легковых такси осуществляется только по согласованию с правительством.

С 1 января 2033 года предлагается допускать до работы в такси только автомобили, набравшие необходимый балл по уровню локализации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Председатель Союза пользователей «Цифровой мир» Валерий Корнеев заявил ТАСС, что текст законопроекта претерпел кардинальные изменения. Хотя срок введения его в действие не изменился — 1 октября 2025 года, — значительно переработаны критерии отнесения автомобилей для такси к локализованным. Кроме балльной системы, которая была и в первой редакции закона, появился критерий отнесения к локализованным автомобилям тех из них, которые производятся по СПИК.

Корнеев отметил, что запрет на новую регистрацию в реестре такси после 1 октября 2025 года автомобилей, не соответствующих требованиям о локализации, — очень короткий срок. По его мнению, регулирование отрасли приведет к оттоку значительной части водителей в теневую экономику, так как уже локализованные автомобили (а это пока только АвтоВАЗ) не устраивают таксистов по соотношению цена — качество.

Таксисты готовятся оспорить законопроект в Верховном суде, если он будет принят, и оценивают свои шансы на победу как вполне реалистичные. Для локализации сферы такси необходимо, чтобы государство субсидировало закупки или предлагало в качестве обязательств перевозчика использовать локализованные автомобили при закупках по государственным или муниципальным контрактам, считает эксперт.

Рената Валеева