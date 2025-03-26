Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России в феврале вырос на 32%

Фото: Реальное время

В феврале 2025 года спрос на подержанные автомобили сегмента luxury в России вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 176 единиц. Рост рынка люксовых автомобилей с пробегом продолжается уже восьмой месяц подряд, пишет «Автостат».

По сравнению с январем 2025 года продажи также увеличились на 17% (150 шт.). Эксперты отмечают устойчивый интерес россиян к премиальным автомобилям на вторичном рынке.

Лидером среди марок в феврале стал Bentley, на который пришлось почти 41% всех сделок (73 шт.). За ним следуют Rolls-Royce и Maserati, чьи показатели составили 34 и 30 проданных экземпляров соответственно. Также в феврале были приобретены 22 подержанных Lamborghini, 11 Ferrari и пять Aston Martin.

В топ-5 моделей-лидеров среди подержанных «люксов» вошли:

Bentley Continental GT (34 шт.)

Bentley Bentayga (22 шт.)

Maserati Levante (17 шт.)

Lamborghini Urus (16 шт.)

Rolls-Royce Cullinan (14 шт.)

Всего с начала 2025 года на российском рынке было перепродано 326 подержанных автомобилей сегмента «люкс», что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то время как продажи новых электромобилей в России продолжают падать восьмой месяц подряд, вторичный рынок электрокаров демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних пяти месяцев (с октября 2024 года).

Рената Валеева