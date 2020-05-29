Татарстанский Следком заинтересовался законностью стройки элитного ЖК в центре Казани

В мэрии города прошли обыски по делу о незаконной выдаче разрешения на проведение строительных работ компанией группы «Камастройинвест», сообщают источники «Реального времени».



Уголовным делом обернулось возведение объекта фирмы депутата. Добро на его стройку на улице Столбова чиновники дали без оценки проекта и рисков для уже существующей застройки, чем поставили под угрозу жизни людей, считают силовики.

Дело возбуждено в 4-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ по статье 293 УК РФ «Халатность» в отношении неустановленных должностных лиц исполкома. Подозреваемых пока нет. События предполагаемого преступления произошли больше трех лет назад.

В декабре 2017-го фирма «СКДК», входящая в группу компаний «Камастройинвест», получила в исполкоме Казани очередное разрешение на так называемую точечную застройку. На сей раз — строительство жилого комплекса Vincent на улице Столбова.

Фото stolbova-house.ru

Силовики считают — чиновники дали добро в нарушение норм Градостроительного кодекса РФ и других законов: не оценили, как реализация проекта повлияет на существующую застройку, включая фундаменты соседних жилых домов.

В результате уже на этапе забивки свай в домах 50а и 50в по улице Лево-Булачной появились трещины. Возмущенные жильцы атаковали жалобами силовиков, и прокуратура Вахитовского района установила факт нарушений со стороны застройщика и потребовала сначала установить подпорную стену между новостройкой и старыми домами.

На данный момент в Следкоме считают, что деформация и разрушения жилых объектов на Булаке вследствие одобренных муниципалитетом строительно-монтажных работ поставили под угрозу жизни и здоровье граждан.

В Следкоме считают, что деформация и разрушения жилых объектов на Булаке вследствие одобренных муниципалитетом строительно-монтажных работ поставили под угрозу жизни и здоровье граждан

Сдать Vincent планируют в ближайшее время. По данным источников «Реального времени», самыми очевидными кандидатами в подозреваемые могут стать сотрудники Управления градостроительных разрешений исполкома. Впрочем, в муниципалитете дело «неустановленных» пока не комментируют. Проект Vincent на Столбова застройщик позиционирует как целый «арт-квартал», указывая на привлекательность расположения, близость культурных и социальных объектов и закрытую придомовую территорию. В доме будет 105 квартир. По данным на 1 мая, работы завершены уже на 94 процента. Сдача объекта запланирована на второй квартал текущего года.