Сахбиев Рушан Флюрович
Общая информация
Родился 22 сентября 1973 года в Перми.
Образование:
1995 год — Пермский государственный университет( экономический факультет)
2007 год — Высшая школа экономики ( программа «финансы»)
2007 год — London Business School
Трудовая деятельность:
1995 год — ведущий экономист, затем ведущий инспектор операционного управления, заместитель главного бухгалтера отделения в Сбербанке России в Ленинском отделении №29 (г. Пермь).
1997 год — начальник отдела методологии и анализа управления кредитования Пермского банка Сбербанка России.
2002 год — директор управления кредитования Западно-Уральского банка Сбербанка России (г. Пермь).
2007 — заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России (г. Тюмень).
2008 — первый заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России (г. Тюмень).
С мая 2010 года — заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка России.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Бутлерова,44
- Телефон: (843) 519-22-00
- Email: sbtat@sberbank.ru
- Сайт: www.sberbank.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018