Список персон

Сахбиев Рушан Флюрович

Финансы, Банки
Сахбиев Рушан Флюрович Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился 22 сентября 1973 года в Перми.

Образование:

1995 год — Пермский государственный университет( экономический факультет)

2007 год — Высшая школа экономики ( программа «финансы»)

2007 год — London Business School

Трудовая деятельность:

1995 год — ведущий экономист, затем ведущий инспектор операционного управления, заместитель главного бухгалтера отделения в Сбербанке России в Ленинском отделении №29 (г. Пермь).
1997 год — начальник отдела методологии и анализа управления кредитования Пермского банка Сбербанка России.
2002 год — директор управления кредитования Западно-Уральского банка Сбербанка России (г. Пермь).
2007 — заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России (г. Тюмень).
2008 — первый заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России (г. Тюмень).
С мая 2010 года — заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка России.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Бутлерова,44
  • Телефон: (843) 519-22-00
  • Email: sbtat@sberbank.ru
  • Сайт: www.sberbank.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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