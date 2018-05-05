Сахбиев Рушан Флюрович

Общая информация

Родился 22 сентября 1973 года в Перми.

Образование:



1995 год — Пермский государственный университет( экономический факультет)

2007 год — Высшая школа экономики ( программа «финансы»)

2007 год — London Business School

Трудовая деятельность:



1995 год — ведущий экономист, затем ведущий инспектор операционного управления, заместитель главного бухгалтера отделения в Сбербанке России в Ленинском отделении №29 (г. Пермь).

1997 год — начальник отдела методологии и анализа управления кредитования Пермского банка Сбербанка России.

2002 год — директор управления кредитования Западно-Уральского банка Сбербанка России (г. Пермь).

2007 — заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России (г. Тюмень).

2008 — первый заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России (г. Тюмень).

С мая 2010 года — заместитель председателя Волго-Вятского банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка России.





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