Список персон

Геллер Яков Вениаминович

Гос. ведомства
Геллер Яков Вениаминович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 13 марта 1950 года в г. Житомир.

Образование

Окончил Камский политехнический институт.

Трудовая деятельность

1974-1976 гг. — мастер на заводе «Электроизмеритель», г. Житомир.
1976-1980 гг. — мастер ЖЭКа правления по эксплуатации жилья горжилуправления, г. Набережные Челны.
1980-1991 гг. — заместитель начальника Управления по эксплуатации жилья горжилуправления.
1991-2002 гг. — начальник Управления по эксплуатации жилья горжилуправления.

С августа 2002 г. — генеральный директор ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ».

Награды и звания

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ.
Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул. Московская, 55
  • Телефон: (843) 292-95-77
  • Email: https://goszakupki.tatarstan.ru/
  • Сайт: agzrt@tatar.ru

Дата последнего обновления: 02.10.2020

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