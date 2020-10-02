Геллер Яков Вениаминович
Общая информация
Родился 13 марта 1950 года в г. Житомир.
Образование
Окончил Камский политехнический институт.
Трудовая деятельность
1974-1976 гг. — мастер на заводе «Электроизмеритель», г. Житомир.
1976-1980 гг. — мастер ЖЭКа правления по эксплуатации жилья горжилуправления, г. Набережные Челны.
1980-1991 гг. — заместитель начальника Управления по эксплуатации жилья горжилуправления.
1991-2002 гг. — начальник Управления по эксплуатации жилья горжилуправления.
С августа 2002 г. — генеральный директор ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ».
Награды и звания
Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ.
Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. Московская, 55
- Телефон: (843) 292-95-77
- Email: https://goszakupki.tatarstan.ru/
- Сайт: agzrt@tatar.ru
Дата последнего обновления: 02.10.2020