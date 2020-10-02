Геллер Яков Вениаминович

Общая информация

Родился 13 марта 1950 года в г. Житомир.

Образование

Окончил Камский политехнический институт.

Трудовая деятельность

1974-1976 гг. — мастер на заводе «Электроизмеритель», г. Житомир.

1976-1980 гг. — мастер ЖЭКа правления по эксплуатации жилья горжилуправления, г. Набережные Челны.

1980-1991 гг. — заместитель начальника Управления по эксплуатации жилья горжилуправления.

1991-2002 гг. — начальник Управления по эксплуатации жилья горжилуправления.

С августа 2002 г. — генеральный директор ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ».

Награды и звания

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020 г.).

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