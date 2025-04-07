Почему суд Татарстана вернул прокурору дело иностранцев по обвинению в секс-насилии над 14-летней

Приговор Московского райсуда в апелляции признали незаконным

Фото: Михаил Захаров

В Казани отменен приговор по резонансному делу об изнасиловании, в котором обвинили бывших студентов Казанского медуниверситета — граждан Египта и Алжира. Верховный суд Татарстана усмотрел в деле весомые процессуальные нарушения и посчитал нужным аннулировать результат процесса и вернуть материалы прокурору Московского района, — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

По версии обвинения, жертвой иностранцев стала 14-летняя школьница. 31 января 2023 года ее склонили к потреблению наркотиков, после чего надругались. Вину подсудимые на следствии и в суде отрицали, в частности, указывали — в соцсетях девушка завысила свой возраст.

28 января 2025 года Московский райсуд Казани признал, что Элдиб Омар Ваел Фатхи Мохамед, Буф Шамсседдин и Махмуд Зеяд Яссер Мохамед виновны в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков и изнасиловании. На троих осужденные получили 25 лет и 3 месяца колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы еще на полгода каждому.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Процесс по этому делу проводился в закрытом режиме. Приговор обжаловали все стороны. Представитель потерпевшей посчитала назначенное наказание мягким, гособвинитель указал, что к иностранцам ограничение свободы не применяется, ну а подсудимые и их защитники настаивали на оправдании.

1 апреля апелляционная инстанция установила, что допущенные еще на стадии предварительного следствия нарушения не позволяли и не позволяют в данный момент постановить по делу законное и справедливое решение.

В частности, Верховный суд РТ указал, что статья 51 Уголовно-процессуального кодекса РФ специально оговаривает обязательное участие защитника при производстве по уголовному делу, если подозреваемый и обвиняемый не владеет русским языком. Для двух обвиняемых — алжирца Буфа Шамсседдина и египтянина Махмуда Зеяда Яссера Мохамеда — на этапе предварительного следствия силовики обеспечили переводчиков, однако процедура ознакомления этих фигурантов проходила отдельно от адвокатов. Это нарушило закон и права обвиняемых на защиту, отметила апелляционная коллегия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одним нарушением судьи ВС РТ посчитали неконкретность обвинения в отношении Махмуда Зеяда Яссера Мохамеда по части склонения потерпевшей к потреблению наркотиков. В обвинении не расписано, как именно он действовал — уговорами, советами, обманом, либо использовал физическое и психологическое насилие. Верховный суд РТ пришел к выводу, что такое обвинение «не позволяет суду правильно определить фактические обстоятельства дела и порождает неопределенность в вопросе — в каких именно действиях обвиняется этот подсудимый».

В связи с отменой приговора в виду нарушений уголовно-процессуального закона, обсуждать иные доводы судебная коллегия не стала, но при этом продлила срок ареста для троих обвиняемых еще на три месяца.

Для устранения выявленных ошибок силовикам потребуется внести коррективы в обвинительное заключение и провести повторное ознакомление фигурантов с материалами дела.