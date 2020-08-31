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Научный центр мирового уровня по освоению жидких углеводородов появится при КФУ

17:46, 31.08.2020 1
Научный центр мирового уровня по освоению жидких углеводородов появится при КФУ
Фото: realnoevremya.ru

Казанский федеральный университет (КФУ) выиграл конкурсный отбор на создание научного центра мирового уровня (НЦМУ) по приоритетному направлению «Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, эффективное региональное использование недр и биоресурсов».

Так, казанский вуз вошел в перечень организаций, которые участвуют в создании научного центра по направлению «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Также в список вошли: Уфимский государственный нефтяной технический университет, Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Сколковский институт науки и технологий.

«Несмотря на конкуренцию, Казанский университет стал победителем и, самое главное, головным университетом для всех отраслевых вузов страны. Общая сумма финансового обеспечения на период 2020—2024 годов составляет 15,46 миллиарда рублей», — передает слова ректора вуза Ильшата Гафурова пресс-служба КФУ.

Перед вузами, которые участвуют в создании этого научного центра, стоят следующие задачи: создание инновационных и эффективных методов поиска, разведки нефти и газа на территории Сибири, в том числе с использованием сквозных технологий, с помощью искусственного интеллекта, разработка месторождений нефти и газа.

Ранее ученые КФУ выяснили, что подсолнечное масло позволит избежать осложнений при добыче нефти и газа.

ОбществоОбразованиеПромышленностьНефтьНефтехимияТехнологии Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:24
    Молодцы, что сказать?
    15 миллиардов на дороге не валяются.
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