Научный центр мирового уровня по освоению жидких углеводородов появится при КФУ

Казанский федеральный университет (КФУ) выиграл конкурсный отбор на создание научного центра мирового уровня (НЦМУ) по приоритетному направлению «Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, эффективное региональное использование недр и биоресурсов».

Так, казанский вуз вошел в перечень организаций, которые участвуют в создании научного центра по направлению «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Также в список вошли: Уфимский государственный нефтяной технический университет, Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Сколковский институт науки и технологий.

«Несмотря на конкуренцию, Казанский университет стал победителем и, самое главное, головным университетом для всех отраслевых вузов страны. Общая сумма финансового обеспечения на период 2020—2024 годов составляет 15,46 миллиарда рублей», — передает слова ректора вуза Ильшата Гафурова пресс-служба КФУ.

Перед вузами, которые участвуют в создании этого научного центра, стоят следующие задачи: создание инновационных и эффективных методов поиска, разведки нефти и газа на территории Сибири, в том числе с использованием сквозных технологий, с помощью искусственного интеллекта, разработка месторождений нефти и газа.

Ранее ученые КФУ выяснили, что подсолнечное масло позволит избежать осложнений при добыче нефти и газа.

