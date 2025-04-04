Умер рэпер Паша Техник

В возрасте 40 лет умер рэпер Паша Техник (Павел Ивлев), сообщила его бывшая жена Ева Карицкая. Он скончался в больнице в Таиланде.

Музыкант был госпитализирован на Пхукете в конце марта с тяжелым отравлением, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Артиста ввели в искусственную кому из-за развивающейся пневмонии, сепсиса и отказа легких. Сегодня он перенес клиническую смерть.

Паша Техник был рэпером и основателем группы Kunteynir. Его называют одним из наиболее значительных рэперов в хип-хоп-андеграунде России.