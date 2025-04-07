На пяти участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

Фото: Валерий Скурыдин

На пяти участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

— Новые выбросы мазута зафиксировали на пяти участках береговой линии Анапы 7 апреля, — говорится в сообщении.

Речь идет о трех участках береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также районе поблизости с детским лагерем «Приморский» и участке на Центральном пляже Анапы.

Напомним, 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, где введен режим ЧС федерального характера.

В начале марта был завершен демонтаж кормы «Волгонефти-239», вывезены последние конструкции с мыса Панагия. Несмотря на это, повышение температуры приводит к новым выбросам мазута на берег, требующим оперативного реагирования.

Елизавета Пуншева