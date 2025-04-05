В Хакасии объявлен режим ЧС из-за природных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Хакасии в субботу из-за активизации природных пожаров. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов в своем телеграм-канале.
— Из-за сильных порывов ветра на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров, — сказал Валентин
Видео с места событий публикует МВД Хакасии.
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