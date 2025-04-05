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В Хакасии объявлен режим ЧС из-за природных пожаров

12:55, 05.04.2025
В Хакасии объявлен режим ЧС из-за природных пожаров
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Хакасии в субботу из-за активизации природных пожаров. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов в своем телеграм-канале.

— Из-за сильных порывов ветра на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров, — сказал Валентин

Видео с места событий публикует МВД Хакасии.

Матвей Гавриков

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