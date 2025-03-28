Съезд Союза писателей Татарстана: между красотой и балаганом

Творцам указали, что их, похоже, не особо заботит, кто придет им на смену

Ркаил Зайдулла в узбекских подарках. Фото: Динар Фатыхов

На XX съезде Союза писателей Татарстана председателем во второй раз избрали Ркаила Зайдуллу. Ему предстоит решать существующие проблемы: малое количество печатаемых книг, невысокие гонорары, дефицит детской и подростковой литературы. Занимаясь цеховыми вопросами, писатели вовсе забыли об общественно-политической повестке, в частности о законопроекте «О языках народов Российской Федерации», в котором меняется понятие «родной язык». Подробнее — в материале «Реального времени».

Как 36-летний Айгиз радовался за 37-летнего Рустама

В Союзе писателей Татарстана сейчас — 301 человек. Между двумя съездами 46 авторов умерло, а принято было всего 21. Из 301 членов около 70% — пенсионеры. Примерно 16% — старше 80 лет. Каждого писателя помоложе в зале «Корстона» отчетливо видно, к тому же на съезд прибыло всего 213 человек.

Это был длинный день для самых стойких. Несмотря на старания модератора Зиннура Мансурова, который мог резко прервать любого человека, не все шло по плану.

После выступления аксакала, 84-летнего Фоата Садриева, слово взял главный редактор «Казан утлары» Рустам Галиуллин, а потом внезапно его коллега, руководитель алматинского журнала «Простор» Фархад Таминдаров. Прочитав поздравления от Олжаса Сулейменова, он подарил поэту Радифу Гаташу чапан и калпак.

Рустам Галиуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кстати, Рустам Галиуллин, получая звание заслуженного работника культуры, сказал:

— Сколько стараюсь, а впервые получаю медаль.

— Радуюсь за Рустама, — добавил позже глава Союза писателей Башкортостана Айгиз Баймухаметов. — У нас его ровесникам уже вручают ордена...

Баймухаметову 36 лет, он вырос в детдоме, рано став сиротой. С книгой «Ҡалдырма, әсәй!»/«Не оставляй, мама!» он победил в конкурсе «Лучшая башкирская книга года Республики Башкортостан». В 2020-м стал главредом молодежного журнала «Шонкар», а в 2022-м возглавил Союза писателей. Также он депутат Государственного собрания Башкортостана.

Также увещевал писателей заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов:

— Вы в ответе за то, чтобы растить себе смену. Развитие будущего народа — в этом деле мы без вашей самоотверженности не можем. Приведу пример, — отметил он и прочитал расписание проекта «Передвижная библиотека» Республиканской детской библиотеки имени Роберта Миннуллина, где даже 87-летний Рабит Батулла посещает школьников. И так каждый день. — Такой плотный график должен быть у каждого!

Айгиз Баймухаметов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рамис против Ркаила

Наконец, настал черед Ркаилу Зайдулле держать отчет за четыре года, ведь впервые он был выбран главой Союза в 2021 году.

Зайдулле 63 года, стихи он пишет с восьми лет, работал учителем, журналистом, освоил множество строительных профессий, первую книгу выпустил в 1984-м, членом Союза писателей Татарстана стал в 1988-м, был одним из тех, кто организовывал журнал «Идель». В 2010-м получил премию Тукая. Впервые участвовал в выборах на должность председателя Союза в 2016-м. Работал главным редактор журнала «Гаилә һәм мәктәп», заведующим литературной частью Нижнекамского татарского драматического театра. Помимо стихов, пишет пьесы и прозу. К примеру, в Камаловском и Альметьевском идет его пьеса «Хан и поэт».

В 2019-м стал депутатом Государственного совета Татарстана VI созыва и стал известен, как единственный, кто голосовал против внесения поправок в Конституцию России о статусе русского языка как языка «государствообразующего народа» и обнуления сроков президента России.

На съезд пришло около двух третей всех участников Союза. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выборы на съезде 2021 года традиционно шли не без конфликтов. В частности, альтернативным кандидатом выступал Рамис Аймет. Он в 1995—1998 и 2013—2021 годах работал заместителем председателя. Аймет уже после голосования пытался давить на то, что кворума не было, поскольку челнинские и альметьевские писатели участвовали онлайн. На съезде он с места выкрикнул, что на курултае не избрали ревизионную комиссию, на что ему ответили, что ее выбрали после того, как он ушел домой.

Аймет в этом году 25 марта опубликовал у себя на странице «ВКонтакте» два поста с критикой работы Зайдуллы под заголовком «В чьих руках штурвал корабля литературы?», начав с того, что съезд 2021 года вошел в историю как курултай, «где впервые верховной властью была устранена писательская демократия, где кого-то различными способами топтали и давили».

Писатель должен каждый день встречаться с читателями, намекал Марат Ахметов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И без центра перевода, созданного при Зайдулле, продвижением татарских писателей занимались Рафис Курбан и Данил Салихов, отметил Аймет, добавив, что новое издательство «Язучы» («Писатель») не принадлежит Союзу, его учредитель — литературный консультант при объединении Газинур Мурат. Также Аймет критиковал отсутствие громких событий в доме Оконишникова, где базируется Союз, непроведение многих юбилеев (к примеру, 135-летие Фатиха Амирхана и 110-летие Габдрахмана Абсалямова).

Отдельно Аймет выразил недовольство, как прошел 90-летний юбилей Союза совместно с международным фестивалем тюркских литератур имени Мухаммадьяра. Сетовал, что незаметно, причем юбилейный вечер был организован в ресторане «Тимерхан».

Также писатель указал, что в 2022-м Зайдулла предложил, чтобы председателя избирали только члены правления, но назначенный внеочередной курултай тогда отменился. Подводя итоги, он заявил, что одного срока председателю достаточно.

Модератор Зиннур Мансуров. Кстати, по решению Восьмого конгресса литературных журналов тюркского мира, «Литератор года — 2017». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Печатают все меньше, а очередь растет

Важно, что до съезда никаких кандидатур, кроме Зайдуллы, не появлялось, хотя по уставу выборы должны быть альтернативными. В интервью он делился планами — к примеру, распространять татарские произведения через интернет.

В своей речи Зайдулла много говорил о том, что статус книги все ниже и ниже, на улицах никто не знает, кто такой Кул Гали, в суете некогда читать, а вместо музеев и театров люди предпочитают спорткомплексы. Также покритиковал писатель людей, которые предлагают вывести татарскую литературу в условия рынка, мол, книга это тот же товар:

— Хорошо, добились они своего, тогда «Идегей», Насыри, Әмирхан Еники выведут на книжный рынок, а кто будет печатать молодых писателей, которые творят, надеясь на успех?

В «Татгизе» в 2021-м вышло 70 томов художественной литературы, далее по годам — 59, 50 и 47. Приведя такие цифры, Зайдулла обратился к опыту Уфы, где в третий раз пройдет масштабная летняя ярмарка. Прошлую посетило 173 тысячи с лишним человек, прошло множество мастер-классов и встреч. Поддержал мероприятия глава республики Радий Хабиров.

— Наш раис тоже очень внимателен к литературе, но, видимо, мы не умеем пользоваться его расположением, — резюмировал Зайдулла. А также добавил, что по общему тиражу башкирский «Китап» — единственное национальное издательство, которое вошло в список успешных в России, выпустив книг в три раза больше, чем в Татарстане, что влияет и на стоимость.

Ренат Харис и Радиф Гаташ, аксакалы и авторитеты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не отрицал, кстати, председатель, что на саммите БРИКС их тюркский фестиваль прошел несколько в тени, хотя статус у него был высокий. Поговорил Зайдулла и на любимую тему переводной литературы, в том числе и на татарский язык — к примеру, скоро будет издан сборник чеченской поэзии и произведения Сергея Шаргунова, для чего и был создан «Язучы». За день до съезда в Национальной библиотеке презентовали сборник «Антология современной татарской детской литературы» в переводе на якутский.

— Проблемы распространения нет, их не продают, а раздают по библиотекам, также мы их возим на встречи с читателями, — указал Зайдулла.

А кто же их читает? На пропаганду сил не хватает, развел руками глава Союза, везде не наездишься. Зайдулла предложил совместно с Минобром создать список рекомендованной татарской литературы.

Также Зайдулла рассказывал о проекте «Время героев», в котором про славных представителей народа пишут на государственную субсидию 10 романов и 2 пьесы, печатать их начнут летом в журнале «Казан утлары».

А вообще, отметил писатель, и до революции татары особо не читали, приведя цитату из Мазита Гафури, предпочитая книгам и газетам грампластинки. Мол, прошло сто лет, а мы все еще пытаемся продвигать литературу.

Перейдя на русский, писатель резюмировал:

— Основная проблема — отсутствие государственной поддержки в издании книг. В «Таткнигоиздат» — большая очередь. Многие произведения остаются в рукописном виде, перспективы печатания их туманны. По примерным подсчетам, только четверть публикуется, и дело не в качестве написанного. Непонятны механизм экспертной оценки, он непрозрачен.

И добавил, что на 2025 год плана у «Татгиза» все еще нет.

Рабит Батулла, по слухам, недавно собрал книгу на 1000 страниц. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Один кандидат, одна альтернатива, один самоотвод

Началась подготовка к выборам. Каждый выходящий должен был предлагать своего кандидата. Но почему-то после велеречивого поэта Радифа Гаташа, объявившего кандидатуру Зайдуллы, к микрофону подошел Марат Кабиров («Читатели меня узнают, а писатели нет»). И также сказал несколько слов о Зайдулле, по сути, уже переходя в стадию обсуждения. Увещеваниями Зиннура Мансурова удалось добиться, чтобы появился второй кандидат. Им неожиданно стал директор Татарского агентства интеллектуальной собственности Хабир Ибрагимов. А после был выдвинут и писатель Рамис Аймет.

Но он, вместо программы рассказав, что не пишет свои посты из чувства мести, снял свою кандидатуру, позднее объясняя журналистам это нежеланием участвовать в «недемократических выборах».

Была вероятность, что кандидатом станет и нынешний главный редактор газеты «Мәдәни җомга» Лябиб Лерон, но в итоге его не выдвинули. А поднявшись на трибуну, он сказал, что прочтет выжимку из 9-страничной речи о требованиях к руководителю, которую ему не дали озвучить на прошлом съезде. После препирательств было решено, что сделает это уже после голосования.

С учетом торжественных речей и докладов съезд шел около семи часов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В своей «предвыборной» речи Зайдулла озвучил несколько магистральных направлений: привлечение молодых писателей, признание литературы в тюркском мире, а может, и в Европе, а также усиление работы с общественностью, особенно со школами («но только со здравомыслящими писателями»).

— Это было неожиданно, но, если выберут — буду работать, — сказал Ибрагимов, отметив, что у него и в ТАИС хватает работы. — У меня программы нет. Я скажу три вещи. Нужно поднять авторитет писателей, потому что нет его. Второе — мы сидим в своей Казани, из нее надо выезжать, переводить произведения. Третье — у нас столько людей в Союзе, нам нужно быть едиными. Если стану председателем — всех вас подружу.

В фойе начали вычеркивать третью фамилию списка, к тому же перестал работать принтер. В итоге голосование состоялось. Из 213 человек голоса отдали 194. Из них 167 — за Зайдуллу. 20 — за Ибрагимова. Семь бюллетеней было испорчено.

Кроме того, на съезде внесли изменения в устав, в частности коснувшись темы кворума. Теперь это не две трети всех членов объединения, а 50% + 1 голос.

Что печаталось за эти годы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

10 книг для подростков

После обеда количество участников изрядно уменьшилось, что не помешало съезду избрать новую ревизионную комиссию. И приступить к докладам по жанрам.

Заведующая редакцией детско-юношеской литературы «Татгиза» Айсылу Галиева сообщила, что за отчетный период на ее работе вышло 9 книг для подростков. И еще одну выпустило издательство «Язучы».

Но отчет Галиевой указывал, на что реально нужно обратить внимание и самим писателям, и председателю.

В качестве подростков она указала детей старше 10 лет. Из татарской литературы они читают такие книги, как «Гнездо соловья» Рашит Башара, «Эрик из Швеции» Айсылу Имамиевой, «Пять двоек» Рустама Галиуллина, «Сын милиционера» Лябибы Ихсановой, «День рождения судьбы» Галимьяна Гильманова, «Я влюбилась» Айгуль Ахметгалиевой, «Две мамы и одна математика» Ляли Гимадиевой. А также Нурихана Фаттаха, Мадину Маликову, Кадима Замитова, Аяза Гилязова, Роберта Миннуллина, Фарида Яруллина, Хади Такташа.

В целом же, указывает Галиева, за рубежом подросткам близки темы поиска себя, одиночества, преодоления трудностей, тяжелых болезней, взаимопомощи.

Свою лепту вносят литературные конкурсы, где выигрывают, в основном, одни и те же люди: Айгуль Ахметгалиева, Гелюса Батталова, Лилия Гибадуллина.

При этом число читателей сокращается, поскольку уменьшается обучение на татарском языке.

— Дело писателя — еще и воздействие на мышление, ее формирование. Сейчас для родных языков готовится очень опасная бомба — закон «О языках народов Российской Федерации». Его проект был готов уже 10 января. Знаете, что написано там во второй статье? Об особой роли русского языка, являющегося родным языком для всех граждан Российской Федерации, черным по белому. Туфан абый (Миннуллин — прим. ред.) об этом уже начал бы бить в колокол 11 января, к сожалению, ни от депутатов, ни от писателей, я ничего не услышала, — сообщила Галиева.

Галиева предложила писать письма в министерство науки и образования, до 30 апреля:

— Чтобы разбудить умирающую или спящую нацию недостаточно писать шедевры, если писатели не будут говорить об отрицательных изменениях, что ждать от других?

Или писатели могут выстроиться в очередь в центр перевода при Союзе, резюмировала Галиева, чтобы их быстрее перевели на другие языки.

1 / 40 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов