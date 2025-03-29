В Зеленодольске строят школу на пожертвования

При мечети «Джамиг» в Зеленодольске появится платная полилингвальная школа

Фото: Миляуша Кашафутдинова

При мечети «Джамиг» в Зеленодольске возводится Духовно-просветительский центр (полилингвальная школа) имени Каюма Насыри. Строительство нового учебного заведения началось в сентябре 2024 года, завершение работ запланировано на 2026 год. Как продвигается строительство и сколько учеников примет новое учебное заведение — в материале «Реального времени».

Обучение в исламских традициях

Площадь здания полилингвальной школы — около 5 тыс. кв. метров. Будущее образовательное учреждение рассчитано на 500 учеников. Предполагается, что здесь будут учиться ребята с 1-го по 11-й класс, а главный упор сделают на духовное воспитание и изучение языков — русского, татарского, арабского и английского. Вместе с тем обучение будет организовано в исламских традициях. К примеру, ученики будут обеспечены халяльной едой. Сейчас ведется работа по разработке специальной программы для необычной школы, рассказал один из авторов идеи, меценат Ильяс Гимадов.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

— Мы набрали серьезную команду, которая разрабатывает программу обучения, учитывая опыт лучших школ, в том числе и международных. В школе классы будут разделены по гендерному признаку — с 5-го класса девочки будут учиться отдельно от мальчиков. К особенностям этой школы можно отнести и ее расположение рядом с мечетью. Ученики-мусульмане смогут читать здесь намаз. Образование в самой школе светское, однако после учебы ребята смогут получать религиозное образование и воспитание в стенах мечети, — разъяснил предприниматель.

«Это не бизнес-проект»

Стоимость объекта оценивается более чем в 700 млн рублей. Строительство идет полностью на средства благотворителей. За обучение родителям нужно будет заплатить. Какую именно сумму — пока неизвестно, однако, по мнению организаторов, она будет символическая.

— Несмотря на то что обучение будет платным, это не бизнес-проект, а самый настоящий социальный. Если бы он реализовывался в интересах бизнеса, у школы был бы один инвестор, который и стал бы его владельцем и выгодополучателем. Здесь же совершенно иная ситуация. Здание школы будет принадлежать ДУМ РТ, это вакф, а не частное здание. Это народная школа, так как строительство идет на народные деньги. Это школа уммы. Определенная сумма за обучение будет браться в первую очередь для того, чтобы платить достойную заработную плату учителям. Кроме того, для талантливых детей предусмотрена грантовая система обучения, — рассказал Ильяс Гимадов.

скриншот эскизов проекта

Все понимают, что укомплектовать школу учителями высокого уровня — задача сложная. Поэтому рядом со зданием школы планируется построить еще одно, которое будет служить неким пансионом, где преподаватели получат свои квадратные метры, также и ученики из других районов смогут оставаться здесь жить во время учебы, рассказал автор идеи строительства школы, имам-хатыб мечети «Джамиг» Зеленодольска Ильдар Гатауллин.

— Спрос на такое учебное заведение очень высок. Сегодня, к счастью, в Татарстане строится очень много мечетей, по всей республике насчитывается около 1600. Но подобного проекта нет. Уже сегодня люди спрашивают, как все будет организовано, когда завершится строительство школы. К нам обращаются даже представители других конфессий. Для детей со всего Татарстана двери будут открыты, — заверил имам.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

«Пока мы в минусе»

— Территория мечети составляет около 12,5 тыс. кв. метров. До нынешнего времени здесь стояла только сама мечеть и трапезная. А сейчас строится школа, идею о которой мы вынашивали около 10 лет. После решения о начале строительства и поддержки меценатов, мы сделали эскизный проект, который защитили в городском совете. Далее он прошел экспертизу и началось строительство. Пока мы в минусе на 8 млн рублей, но останавливать стройку не хотим, надеемся на помощь неравнодушных, — признался Ильдар Гатауллин.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

Инициативу меценатов поддержали и в администрации города. Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, проинспектировав объект, отметил, что строительство ведется по плану и даже с опережением графика.

— Работы идут с благословения муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина. Уверены, что проект будет реализован, и в нашем городе появится духовно-просветительский центр высокого уровня. Мы оказываем всемерную поддержку этому народному проекту и благодарны нашим друзьям, которые не побоялись взяться за такую сложную работу. Полилингвальная школа получила имя выдающегося татарского ученого и просветителя Каюма Насыри. Он родился в деревне Верхние Ширданы Зеленодольского района, в феврале отмечалось 200-летие литератора. 2025 год в Зеленодольске объявлен годом Каюма Насыри, — отметил мэр.

Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

Учреждения образования всегда поддерживали меценаты

Сегодня в Татарстане насчитывается три частных школы — в Казани, Альметьевске и Елабуге. Все они ведут деятельность при поддержке ДУМ РТ. Стоит отметить, что развитие национально-религиозного образования татар до революции стало возможным только благодаря частным пожертвованиям. Меценаты создавали и содержали мектебе и медресе за свой счет. В свое время такие учебные заведения окончили Салих Сайдашев, Галиасгар Камал, Баки Урманче и многие другие. Строительство духовно-просветительского центра (полилингвальная школа) в Зеленодольске тоже идет за счет неравнодушных людей. Внести свой посильный вклад может каждый.

