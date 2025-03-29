Террор в сердце Америки

«Черная рука» Стефана Толти — история о том, как родился миф об итальянской мафии

Фото: Екатерина Петрова

В начале XX века американские города охватила волна преступлений, связанных с таинственной организацией «Черная рука». Письма с угрозами, похищения и убийства стали частью повседневной жизни, особенно в итальянских кварталах. Кто стоял за этим? Как общество реагировало на новую угрозу? И какую роль сыграл отважный детектив Джозеф Петрозино в борьбе с этим злом? Об этом — в нон-фикшен книге Стефана Толти «Черная рука».

Тень над Америкой

Все начиналось с краткого письма с угрозой, иногда с оттенком злой иронии: «Если ты не заплатишь, тебя ждет «черная рука». Значок с отпечатком черной ладони был как печать смерти. Потом мог быть поджог, взрыв, исчезновение ребенка. В итоге тех, кто не соглашался, ожидала смерть. Ведь «Черная рука» не была одиночным проявлением уголовного мира. Это был целый террористический синдикат, который держал в страхе города. Они появились в США из Италии, откуда прибыли сотни тысяч беженцев. Вместе с иммиграцией пришла и организованная преступность, и «Черная рука» оказалась ее первым видимым лицом.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

История «Черной руки» берет начало в XVIII веке в Италии. Там так называлось вымогательство, которое практиковалось преступными бандами. С волной итальянской эмиграции в конце XIX века «Черная рука» особенно укоренилась в городах с крупными итальянскими общинами: Нью-Йорке, Чикаго, Новом Орлеане. Преступники рассылали письма, требуя деньги под угрозой насилия или смерти. А отпечаток черной руки наводил ужас на получателей.

В отличие от более поздней мафии, «Черная рука» не представляла собой централизованной организации с четкой иерархией. Скорее это была тактика террора, используемая различными преступными элементами для запугивания и вымогательства. Похищения детей, поджоги магазинов, убийства стали обычным явлением, особенно в итальянских кварталах. Газеты того времени раздували панику, описывая «Черную руку» как всепроникающую угрозу, что способствовало формированию негативных стереотипов об итальянских иммигрантах.

Но был человек, который решил бросить вызов «Черной руке». Его звали Джозеф Петрозино — первый итальянец-детектив в истории Нью-Йорка. Он родился в Италии и эмигрировал в США еще в детстве. Петрозино понимал преступников лучше, чем кто-либо, знал их язык, манеры, привычки. Он возглавил специальный «Итальянский отряд» — элитное подразделение, которое состояло из итало-американских детективов. Целью этого подразделения была борьба с преступлениями, связанными с итальянскими группировками.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Джозеф Петрозино разработал инновационные методы работы: внедрение агентов под прикрытием, слежка, анализ почерка в письмах с угрозами. Но его методы часто были жесткими: обыски, допросы, депортации, засылка агентов под прикрытием. Петрозино лично руководил арестами десятков членов «Черной руки».

Противостояние

Одним из самых громких дел Петрозино стало расследование угроз в адрес знаменитого тенора Энрико Карузо. В 1903 году Карузо выступал в Метрополитен-опере, тогда же он получил письмо с требованием крупной суммы денег под угрозой смерти. Петрозино убедил певца сотрудничать с полицией, что привело к аресту вымогателей и продемонстрировало эффективность методов детектива.

Другой значимый эпизод связан с предотвращением покушения на 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли. Петрозино, внедрившись в итальянскую анархистскую группу, узнал о планируемом убийстве и передал информацию Секретной службе. К сожалению, предупреждение было проигнорировано, и 6 сентября 1901 года Мак-Кинли был смертельно ранен.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В 1909 году Петрозино отправился на Сицилию с тайной миссией: собрать доказательства для депортации итальянских преступников из США. Однако информация о его поездке стала известна журналисту, которые об этом и написал. В результате 12 марта 1909 года в Палермо Джозеф Петрозино был застрелен на площади Пьяцца Марина. Его смерть стала первым случаем убийства полицейского мафией на территории Италии и потрясла как американское, так и итальянское общество.

На похороны Петрозино в Нью-Йорке пришло более 200 тыс. человек. Власти объявили в городе день траура. В честь убитого детектива были названы парки, учреждены премии, а его жизнь стала основой для книг и фильмов. Методы работы Петрозино легли в основу современных подходов к борьбе с организованной преступностью, а его мужество и самоотверженность продолжают вдохновлять поколения правоохранителей.

Образ мафии

После смерти Петрозино волна террора не утихла, но американские власти начали действовать решительнее. Вскоре появилась новая, более организованная преступность — именно та, что в 1920-е годы станет известна всему миру как итальянская мафия. «Черная рука» растворилась, но оставила после себя яркий миф. Именно эти истории — угрозы, похищения, кодексы молчания — легли в основу образа мафии в массовой культуре. В реальности «Черная рука» не была централизованной структурой, но в книгах и фильмах она превратилась в могущественную криминальную империю.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Книга Стефана Толти «Черная рука» не просто рассказывает о преступниках. Это погружение в паранойю, охватившую Америку. Автор показывает, как страх перед итальянскими бандами привел к ужесточению иммиграционной политики и росту ксенофобии. Толти реконструирует события и описывает все важные детали: от первых угроз до кровавых разборок. Он анализирует, как газеты подогревали панику, как политики использовали угрозу «Черной руки» в своих целях. А история Петрозино превращается в символ борьбы с хаосом, который разгоняли политики и средства массовой информации.

«Черная рука» Стефана Толти — книга-находка. Это не просто криминальная хроника, а глубокий анализ того, как страхи общества формируют его будущее. Это взгляд в прошлое, который помогает понять настоящее.

Издательство: «Строки»

Перевод: Максим Сороченко

Количество страниц: 480

Год: 2024

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».