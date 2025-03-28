Минниханов на 30-летии Госсовета РТ: «Два раза был в одном созыве: как глава и премьер-министр»

В юбилейный год глава Конституционного совета РТ Ильгиз Гилазов рассказал, как отстоял право граждан на 30 минут бесплатной парковки возле детских садов, школ и поликлиник Казани

«Особая роль в истории татарстанского парламентаризма принадлежит Государственному Советнику Татарстана, первому президенту республики Минтимеру Шаймиеву, благодаря которому удалось не только преодолеть вызовы времени, но и заложить основы устойчивого развития», — заявил Рустам Минниханов в поздравительной речи по случаю 30-летия с начала работы Госсовета РТ. В марте 1990 года впервые прошли выборы депутатов на альтернативной основе в Верховный Совет ТАССР, а спустя пять лет на этих принципах заработал Госсовет РТ. В числе первоочередных задач — защита прав и социальная поддержка населения, заявил Фарид Мухаметшин. На этой стезе Конституционный совет РТ поддержал граждан, требовавших отменить платные парковки возле социальных учреждений Казани, после чего власти в этом году стали давать 30 минут бесплатного времени. Подробнее — в материале «Реального времени».

«30 лет пролетели незаметно»: как принимали Конституцию и Земельный кодекс

Сегодня в Госсовете Татарстана торжественно отметили 30-летие законотворческой деятельности. По этому случаю в парламент приехали раис Рустам Минниханов и премьер-министр Алексей Песошин. Вместе со спикером Госсовета Фаридом Мухаметшиным они осмотрели исторические материалы о важных вехах парламента, представленные на выставке в фойе второго этажа. На юбилейную сессию пригласили депутатов первого призыва — председателя Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Василия Логинова, писателя и поэта Рената Харисова, бывшего главу футбольного клуба «Рубин» Александра Гусева и многих других ветеранов. Среди них можно было заметить жизнерадостную журналистку и писателя Любовь Агееву, которая возглавляла пресс-центр Госсовета РТ с 1995 по 2003 год.

— 30 лет пролетели незаметно, — рассказывал заместитель председателя Государственного совета Юрий Камалтынов. — С радостью вспоминаем всех, кто стоял у истоков. Огромная благодарность Минтимеру Шариповичу Шаймиеву и Василию Николаевичу Лихачеву (первый спикер Госсовета РТ, работавший до 1998 года). Изначально 39 депутатов перешли на постоянную работу, сформировав «малый парламент», заседания которого проводились каждую неделю. Работы было немало.

Подробности этой работы прозвучали в фильме. В нем рассказывалось о том, как принимались Конституция РТ, Земельный кодекс РТ и запускалась президентская программа ликвидации ветхого жилья в Казани.

— Значимую роль в реализации парламентской практики, накоплении опыта советского государственного строительства сыграл Верховный Совет ТАССР, действовавший на протяжении 11 созывов, с 1938 по 1990 год, — отметил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. — Переломным моментом в развитии представительного народовластия принято считать состоявшиеся в марте 1990 года выборы в Верховный Совет ТАССР 12-го созыва, которые впервые прошли на альтернативной основе. Сегодня можно с уверенностью сказать, что заложенный Верховным Советом правовой фундамент выступил надежной опорой нашего законодательного «здания», и потому тридцать лет плодотворной и ответственной работы Государственного совета как преемника Верховного Совета стали периодом дальнейшего развития парламентской демократии.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Во время работы Государственного совета в 1997 году была создана специальная комиссия для идентификации республиканских законов и постановлений Госсовета на татарском и русском языках, введен институт «правительственных» часов в 1999 году, законодательно утверждена должность уполномоченного по правам человека в 2000 году. В том же году Госсоветом избран первый состав Конституционного суда республики. В 2004-м действовавший ранее Комитет парламентского контроля преобразован в Счетную палату РТ. «За всеми этими стратегическими шагами стояла масштабная аналитическая, правотворческая, организационная работа татарстанских депутатов», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Всего за шесть созывов депутатами принято более 2 613 законов, из них треть (855) — базовых. Подготовлено и направлено в Госдуму РФ свыше 130 законодательных инициатив Госсовета РТ, 17 из них (примерно, каждая восьмая) обрели силу федеральных законов. Соответствующие парламентские обращения также адресовались председателю Государственной думы, премьер-министру России, в Конституционный суд РФ и в адрес федеральных министров.

Минниханов — депутатам: «Я ваш коллега»

— 30-летие Госсовета — знаковое событие для всей республики, — выступил с поздравительной речью Минниханов. — Особая роль в истории татарстанского парламентаризма принадлежит Государственному Советнику Татарстана, первому президенту республики Минтимеру Шаймиеву, благодаря которому удалось не только преодолеть вызовы времени, но и заложить основы устойчивого развития.

— Депутаты всех созывов всегда оперативно реагировали на изменения, находили решения, обеспечивающие стабильность республики и правовую защиту граждан, — подчеркнул раис республики. — Все это позволило не только повысить качество жизни населения, но и укрепить статус нашей республики как опорного региона Российской Федерации. Можно с полной уверенностью говорить, что сегодня Госсовет республики выражает волю многонационального народа Татарстана, защищает и отстаивает интересы республики и ее граждан.

Закончив официальную речь, Минниханов высказался от души: «Я два раза был в одном созыве депутатом. Будучи в районе, избирался, потом, будучи министром [финансов], сложил полномочия. А [потом], когда стал премьер-министром — в то время он мог быть депутатом. Так что я ваш коллега».

Казанцев сначала лишили бесплатной парковки возле соцучреждений, а потом дали 30 минут

Затем слово предоставили председателю Конституционного совета республики Ильгизу Гилазову. Он выступил с докладом о состоянии конституционной законности в Татарстане в 2023—2024 годах. Как известно, КС был создан на смену упраздненного два года назад Конституционного суда РТ. После судебной реформы лишь четыре региона решили сохранить конституционные советы, но их решения носят рекомендательный характер, не обязательны для исполнения, а сами советы не входят в общую судебную систему РФ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В настоящее время конституционные советы в составе законодательных органов государственной власти созданы в республиках Адыгея, Башкортостан и Саха (Якутия), с которыми мы тесно сотрудничаем, — отметил Ильгиз Гилазов. — В отличие от них, Конституционный совет Татарстана является постоянно действующим государственным органом республики, осуществляющим свою деятельность в целях укрепления конституционной законности.

На заседании глава КС рассказал о злободневной теме — парковках в Казани. Согласно федеральному законодательству, платные парковки могут быть запрещены возле спортивных комплексов, детских садов, школ и поликлиник. Эта норма закреплена в республиканском законе от 20 декабря 2018 года «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в РТ». Однако в Казани жители столкнулись с тем, что возле социальных учреждений действуют только платные парковки.

Так, гражданин Теймураз Минджия написал в обращении в КС, что автовладельцы вынуждены либо платить за парковку, либо останавливаться вдали от объекта. Другой заявитель, инвалид третьей группы, написал в жалобе, что подъехал на своей машине к поликлинике по улице Шмидта, 8 для посещения врача, но специальные места были заняты. Он вынужден был припарковаться по соседству, после чего получил штраф.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Граждане попросили совет признать постановление исполкома Казани от 18 апреля 2014 года «О порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок в Казани» не соответствующим Конституции РТ.

— КС рекомендовал внести изменения в нормативный акт, но исполком отказался это сделать, хотя не должны издаваться законы и другие нормативные акты, ухудшающие права гражданина, — отметил Гилазов.

Добиться изменения постановления не удалось, но позднее в СМИ появилась информация, что власти планируют увеличить время бесплатной парковки возле социально значимых учреждений до 30 минут.

Другая ситуация с ухудшением прав граждан. Ветеран труда в мае 2023 года лишился субсидий на оплату ЖКХ из-за того, что его пенсия превысила порог в 20 тысяч рублей. При проверке положений закона об адресной социальной поддержке населения РТ КС пришел к выводу, власти могут пересмотреть вопрос индексации величины месячного дохода, от которого зависит предоставление субсидии ЖКХ ветеранам труда, сообщил Гилазов.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

И совсем уже жалкая история: семейная пара с 60-летним стажем из Казани пожаловалась на отказ городских властей пригласить их на чествование с выплатой поощрительного вознаграждения.

— Их награждали на 50-летие совместной жизни, поэтому они полагали, что их снова поздравят и пригласят на чествование. Отказ объяснили тем, что по новому постановлению исполкома поощряют только те пары, которые сочетались браком в Казани, а они заключили брак в Якутске. Новое формальное регулирование представляет собой препятствие для участия в чествовании супружеских пар. КС признал его не соответствующим Конституции и рекомендовал внести изменения. Но исполком отказался это сделать, хотя не должны издаваться законы и другие нормативные акты, ухудшающие права гражданина, — сообщил Ильгиз Гилазов.