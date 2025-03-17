В Казани запустили производство самых больших в России трехслойных полимерных труб

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «РГК»

В последние годы в России особое внимание уделяется модернизации коммунальной инфраструктуры. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре прошлого года заявил, что в ближайшие 56 лет в России намерены остановить износ инфраструктуры ЖКХ. Речь идет как о строительстве новых сетей, так и о замене старых. Что влечет за собой необходимость роста производства пластиковых трубопроводных систем. Прирост уже в 2022 году составил около 30%, в 2023-м — 9,3%. Казань становится ключевым игроком в этом сегменте. Подробности — в материале «Реального времени».

Казанские трубы удовлетворяют потребности всей страны

В декабре 2023 года состоялась сделка по продаже завода по производству полиэтиленовых труб и фитингов «Казаньоргсинтеза» (входит в СИБУР). На покупку претендовали несколько крупнейших переработчиков полимеров России, но компания сделала выбор в пользу ООО «РГК». Сумма сделки не называлась. Но отмечалось, что ключевыми условиями сделки были дальнейшее развитие завода новым собственником, модернизация производственных линий, а также сохранение команды трубного цеха.

Со сделки прошло чуть больше года. Накануне производственную площадку трубного производства «РГК-Синтез» посетили члены совета директоров «Казаньоргсинтеза», включая вице-премьера — министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова, руководители эксплуатирующих организаций из Москвы, Уфы, Екатеринбурга и других городов. Поводом для визита стал запуск производства нескольких уникальных для России видов продукции. В частности, многослойных труб диаметром 1,6 метра. Они на срезе выглядят как «слоеный пирог», где наружный и внутренний слои сделаны из специального полиэтилена марки RC. Название марок происходит от термина resistant to crack (с англ. — устойчивый к трещинам). Такие трубы могут прослужить до 100 лет, даже если им нанести небольшие повреждения во время укладки и эксплуатации.

Производственную площадку трубного производства «РГК-Синтез» посетили члены совета директоров «Казаньоргсинтеза». Предоставлено пресс-службой ООО «РГК»

Многослойные трубы можно укладывать сразу в траншею без подготовки «подушки» из песка. Также при рытье траншей уменьшается количество вывозимого грунта. Большую его часть можно засыпать обратно вместо песка. Все это позволяет сократить время на прокладку трубопроводов.

Подобные трубы используются на крупных энергетических и промышленных объектах, при строительстве крупных жилых комплексов. Также они необходимы для глубоководного сброса очищенных стоков в водоемы. По словам генерального директора РГК Ленара Гильмутдинова, они востребованы по всей стране — от Калининграда и до Камчатки, особенно актуальны в новых регионах, где идет восстановление целых городов.

— На сегодняшний день компания «Газпром» очень много приобретает — идет программа газификации. Сейчас разворачивается программа МКИ — модернизации коммунальной инфраструктуры, это система ЖКХ. Очень большие объемы берут дорожники. Трубы используются для канализации, водоснабжения, — рассказал генеральный директор.

Предприятие максимально при непрерывном производстве может производить 26,5 км таких труб.

В прошлом году РГК произвело 45 000 тонн продукции, став вторыми в России по объему переработки полимеров. Предоставлено пресс-службой ООО «РГК»

Синергия производителя и переработчика

— Мы сегодня видим такой эффективный пример — переработчик полимеров, находясь на территории компании, производит впервые в нашей стране полиэтиленовые трубы с таким большим диаметром. Самое главное, есть заказчики, — поделился впечатлениями после визита заместитель премьер-министра — министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

Запуск данного производства стал возможен благодаря партнерской программе СИБУРа «Инвестиционный форсаж». В ее рамках нефтехимическая компания предлагает специальные коммерческие условия на сырье для переработчика, без которых экономическая модель проекта не была бы эффективной.

Одним из условий продажи трубного цеха новому собственнику было сохранение и развитие команды производства, отметил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин. По его словам, эти договоренности были выполнены компанией РГК в полном объеме.

— Для меня как руководителя предприятия, которое передавало этот трубный завод вместе с командой новой компании РГК, важными были два фактора: это однозначно развитие предприятия, ну и второе — это забота о людях. Мы сегодня убедились, что были сохранены все рабочие места, и более того, за счет расширения производства увеличилось их количество. Более того, созданы все условия труда. Это и санитарно-бытовые помещения, и административно-бытовые помещения, и комнаты приема пищи. Когда я разговаривал со своими бывшими коллегами, которые работают в компании РГК, я увидел полную удовлетворенность условиями работы, — сказал Айрат Сафин

Одним из условий продажи трубного цеха новому собственнику было сохранение и развитие команды производства. Предоставлено пресс-службой ООО «РГК»

Миллиард на модернизацию

Всего в модернизацию трубного цеха «РГК» за год инвестировало около 1 млрд руб.: из них порядка 750 млн руб. на покупку нового оборудования, 200 млн руб. на ремонт. В настоящий момент производятся пуско-наладочные работы по запуску нового оборудования для производства спиральновитых труб диаметром до 2,4 м. Данные СВТ трубы по ряду показателей никто в РФ до татарстанского предприятия не производил, например, показатели прочности SN 16 на диаметр 2,4 м, наличие внутренних слоев: термостойкий, стойкий к химически-агрессивным средам, износостойкий.

Всего в прошлом году РГК произвело 45 000 тонн продукции, став вторыми в России по объему переработки полимеров.

— Это стало возможно благодаря сотрудничеству двух компаний. Мы специально разработали марки, которые коллеги используют в производстве труб. Переработчик закупил правильное оборудование. Нашли спрос на, безусловно, очень нужный диаметр, на нужный тип трубопроводов. Такое взаимопроникновение в хорошем смысле, соработничество, оно и дает такие эффекты, которые мы с вами видим. Я могу отметить, что, когда мы принимали решение о продаже этого цеха профильному инвестору, мы выбрали компанию РГК, потому что она взяла на себя обязательства по развитию этого производства, по обновлению фонда, по созданию новых рабочих мест. Как мы видим, все эти обязательства исполняются. Мы рады будем всегда поддержать любую инициативу, которая позволит увеличить переработку наших полимеров и позволит дать новые рабочие места, — рассказал член правления — исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович.

По словам Ленара Гильмутдинова, предприятие действительно заинтересовано в расширении рабочих мест, но сталкивается с кадровым голодом.

— Мы всегда в поиске, люди нужны, — подчеркнул он.

По словам замминистра, в настоящее время развивается тенденция замены старых коммунальных сетей на новые с использованием полимерных материалов. Предоставлено пресс-службой ООО «РГК»

Потребность будет только расти

По мнению экспертов, потребность в полимерных трубах будет только расти. Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев напомнил о программе модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в Татарстане, которую приняло правительство РТ, его объем финансирования составляет 10 млрд рублей.

— Даже исходя только из этой программы, трубы будут востребованы на 100%, — подчеркнул он.

По словам замминистра, в настоящее время развивается тенденция замены старых коммунальных сетей на новые с использованием полимерных материалов. Трубы из этого материала отличаются высоким сроком служб.

«В масштабах всей страны мы видим проблему изношенности коммунальных сетей. Они требуют замены, это большая и востребованная работа. Главное — качество, труба должна жить минимум 50 лет спокойно. Полимеры сегодня заменяют металлические трубы. Это инновация, будущее за этим», — отметил Ильшат Гимаев.

Согласен с ним и директор дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура» СИБУРа Руслан Хайруллин.

— Сейчас потребление на душу населения трубных марок полимеров составляет 6 кг, когда потенциал у нас порядка 10 кг. Есть куда стремиться. Тем более у нас в стране пока сети ветшают быстрее, чем их обновляют, — отметил он.