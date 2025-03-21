В Елабуге задержан начальник отделения ГИБДД за взятку и липовое ДТП
В Елабуге по подозрению в мошенничестве и получении взятки задержан начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Ильфир Васылов. Об этом сообщает chelny-biz.
Майору полиции вменяют два эпизода взятки и мошенничество по липовому ДТП. По данным источника, Васылов попытался сфальсифицировать данные по ДТП со своим участием, использовав служебное положение.
Также, по версии следствия, майор полиции замешан во взяточничестве на сумму 20 тысяч рублей за «помощь» в прохождении ТО и продлении разрешения на перевозку опасных грузов. Мужчина, передавший деньги, после этого несколько раз заправлял личный автомобиль начальника отделения ГИБДД.
Кроме этого, Васылова подозревают в получении кондиционера в благодарность за общее покровительство деятельности компании «УПП Диаз». «Услуга» директору обошлась в 18 тысяч рублей, которые он передал через посредника.
Васылова арестовали на два месяца, также возбудили уголовные дела в отношении взяткодателей.
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