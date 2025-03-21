В Елабуге задержан начальник отделения ГИБДД за взятку и липовое ДТП

Фото: Динар Фатыхов

В Елабуге по подозрению в мошенничестве и получении взятки задержан начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Ильфир Васылов. Об этом сообщает chelny-biz.

Майору полиции вменяют два эпизода взятки и мошенничество по липовому ДТП. По данным источника, Васылов попытался сфальсифицировать данные по ДТП со своим участием, использовав служебное положение.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также, по версии следствия, майор полиции замешан во взяточничестве на сумму 20 тысяч рублей за «помощь» в прохождении ТО и продлении разрешения на перевозку опасных грузов. Мужчина, передавший деньги, после этого несколько раз заправлял личный автомобиль начальника отделения ГИБДД.

Кроме этого, Васылова подозревают в получении кондиционера в благодарность за общее покровительство деятельности компании «УПП Диаз». «Услуга» директору обошлась в 18 тысяч рублей, которые он передал через посредника.

Васылова арестовали на два месяца, также возбудили уголовные дела в отношении взяткодателей.

Зульфат Шафигуллин