У берегов Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Сейсмическое событие было зафиксировано в 14.53 по времени UTC (17.53 мск).
Эпицентр землетрясения находился в 84 километрах к юго-востоку от города Адак с населением 332 человека. Очаг залегал на глубине 26 километров.
На данный момент информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.
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