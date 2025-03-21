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Происшествия

У берегов Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2

19:56, 21.03.2025
У берегов Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2
Фото: Реальное время

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сейсмическое событие было зафиксировано в 14.53 по времени UTC (17.53 мск).

Эпицентр землетрясения находился в 84 километрах к юго-востоку от города Адак с населением 332 человека. Очаг залегал на глубине 26 километров.

На данный момент информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Матвей Гавриков

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