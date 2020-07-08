Кредиторы закроют бывший кирпичный завод Ливады?

Фото: Михаил Козловский / prav.tatarstan.ru

Кредиторы обсудят закрытие

Конкурсный управляющий ООО «Клюкер» объявил о проведении заочного собрания кредиторов банкротящегося кирпичного завода в Ключищах. На голосование вынесен единственный вопрос: о прекращении финансово-хозяйственной (производственной) деятельности компании.

Кредиторам предлагается проголосовать до 29 июля.

Действительно ли предприятие окончательно закроется, еще неизвестно. Теоретически оно могло бы продолжить деятельность в качестве нового юрлица. Но пока о каком-либо потенциальном покупателе имущественного комплекса завода ничего не известно.

Вопрос о прекращении деятельности уже планировалось обсудить на очном собрании — еще в марте. Но пандемия коронавируса внесла свои правки и в этот сценарий. «Конкурсник» отменил собрание, а через четыре месяца вспомнил о нем.

Сейчас ООО «Клюкер» находится в стадии ликвидации. Фото expertiza-tatarstan.ru

Завод продолжает работать

В бухгалтерии «Клюкера» подтвердили, что завод пока работает, но отвечать на вопрос о возможном закрытии наотрез отказались.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», сейчас ООО «Клюкер» находится в стадии ликвидации. В 2019 году в штате предприятия числились 129 сотрудников. Выручка за прошлый год составила 53,7 млн рублей. При этом убыток завода составил почти 103 млн рублей. С учетом долгов чистые активы «Ключищенской керамики» на 2019 год оценивались отрицательной суммой в -222 млн рублей.

С 2016 года предприятием владеют «СБК Стекло» (родственная структура Сбербанка) и ООО «Профиль финанс» (под контролем Proxima Capital Group). Им принадлежат доли в 51% и 49% соответственно.

Арбитраж пришел к выводу, что и ООО, и ЗАО, и предприятие имеют признаки аффилированности, поскольку руководителем и учредителем всех трех являлся Анатолий Ливада. Фото Олега Тихонова

Кирпичный завод Ливады

Кирпичный завод в Ключищах строился как одно из предприятий ЗАО «ФОН» Анатолия Ливады. Источник «Реального времени», знакомый с ситуацией, рассказывал, что стройку частично финансировал Сбербанк, плюс заем на строительство дало ООО «ФОН». Только через некоторое время завод выделили в отдельное ООО. С 2015 по 2016 год «Ключищенской керамикой» на 100% владел сам застройщик.



В 2017 году ООО «ФОН» потребовало с «Клюкера» почти полмиллиарда рублей того самого займа, пытаясь попасть в список кредиторов завода. Но арбитраж пришел к выводу, что и ООО, и ЗАО, и предприятие имеют признаки аффилированности, поскольку руководителем и учредителем всех трех являлся Анатолий Ливада.

Уже после краха группы ФОН на завод был наложен арест, но вскоре его сняли, поскольку оказалось, что предприятие с 1 апреля 2016 года не входит в число связанных с Ливадой компаний. Это очень расстроило дольщиков, поскольку они рассчитывали на попадание имущества «Клюкера» в конкурсную массу застройщика.

В 2018 году все имущество банкротящегося предприятия оценивалось в 487,5 млн рублей. Фото expertiza-kazan.ru

В 2018 году все имущество банкротящегося предприятия оценивалось в 487,5 млн рублей. Однако в 2020 году сумма сократилась до 350 млн рублей.

На сегодня в число кредиторов «Ключищенской керамики» входят ООО «СБК Стекло», Федеральная налоговая служба, ООО «Масть8», частное лицо из Тетюшей и ООО «Энпи Консалт».

Евгений Калашников