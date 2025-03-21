В Казани оштрафовали водителя автобуса по видеозаписи из соцсетей

Фото: Дарья Пинегина

В Казани привлекли к ответственности водителя автобуса, грубо нарушившего правила ПДД в поселке Дербышки. Сотрудники Госавтоинспекции отыскали виновника на основании видеозаписи в социальных сетях.

Видеоролик попал в разработку в ходе мониторинга соцсетей 20 марта. На 46-летнего водителя составлены два административных материала за выезд на встречную полосу движения и непредоставление преимущества пешеходам. Материалы направлены в суд.

Нарушителю может грозить до 10 тысяч рублей штрафа, а также лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Сам водитель автобуса признал вину в нарушении ПДД.

С начала 2025 года на дорогах Татарстана погибли уже 44 человека, в 19 случаях причиной гибели стал выезд на встречную полосу движения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зульфат Шафигуллин